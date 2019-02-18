ЕС дал предварительное согласие на санкции против восьми россиян

Главы МИД стран – членов Евросоюза на встрече в Брюсселе дали «зеленый свет» на введение дополнительных индивидуальных санкций в отношении восьми россиян после инцидента в Керченском проливе, сообщает в понедельник, 18 февраля, агентство PAP.

«ЕС дал предварительное согласие на введение санкций против России за нападение на украинские военные корабли», — рассказал источник агентства. По его словам, речь идет о восьми лицах. Технические детали ограничительных мер будут разработаны в ближайшее время.

Ранее в этот же день глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые меры против РФ могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели.

О планах ЕС ввести санкции в отношении некоторых российских граждан после инцидента в Черном море стало известно 15 февраля. Изначально сообщалось, что они затронут «шесть-семь лиц среднего звена».

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и отметил, что среди членов экипажа были двое сотрудников СБУ.