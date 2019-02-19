Повестка по России: о чем пойдет речь в послании президента

В среду, 20 февраля, Владимир Путин выступит в Гостином дворе с посланием Федеральному Собранию. В своем уже 15-м по счету обращении к парламентариям президент традиционно затронет широкий круг вопросов – от ответа на внешние угрозы до внутренних проблем страны. По мнению экспертов, основной акцент будет сделан на внутренней политической повестке - прежде всего, на способах решения экономических проблем государства. Неожиданных моментов вроде прошлогодней демонстрации военной мощи России в послании не ожидается, однако российский лидер может затронуть конкретные социальные проблемы, о которых речь еще не заходила. Подробности - в материале "Известий".

Уже второй год подряд президент Владимир Путин обращается к Федеральному Собранию в первом квартале, а не в конце года, как было при оглашении девяти предыдущих посланий.​ ​Однако это не значит, что эта тенденция сохранится в будущем, пояснял ранее «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, выбор даты в этом году связан с рабочим графиком президента.

ФС_1 Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ «Манеж». 1 марта 2018 года Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Кроме того, в 2019 году послание вновь будет оглашено не в Кремле. В 2018-м перенос мероприятия в Манеж объяснили большим количеством приглашенных и необходимостью установить большой экран для демонстрации информационных роликов. В этот раз «переезд» в Гостиный двор связан с ремонтом Георгиевского зала в Кремле, где послание оглашалось многие годы. Выбранная площадка уже неоднократно использовалась для мероприятий с участием президента - тут традиционно проходит «Прямая линия», а в прошлом году располагался избирательный штаб Владимира Путина, где проходила его встреча с доверенными лицами.

​Прошлогоднее послание стало рекордным по продолжительности – 1 час 55 минут. Оно четко делилось на два блока. В первом президент обозначил масштабные задачи по технологическому прорыву и социально-экономическому прорыву страны, а во втором​ представил список новинок российской оборонной промышленности, которые обеспечат безопасность и суверенитет России.

Рабочее послание

В своем новом обращении глава государства затронет широкий спектр актуальных вопросов – от реакции на внешние угрозы до внутрироссийских проблем, уверен глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По его мнению, Владимир Путин будет говорить о ситуации с Договором о запрете ракет средней и малой дальности, эффективности госуправления и преодолении проблемы социального неравенства.

– Ожидаю, что, в отличие от прошлого года, послание будет не концептуальным, а рабочим. Это, естественно, не означает отказа от целеполагания, – подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что в среду россиян ждет разговор о повышении эффективности на всех направлениях.

ФС_2 По мнению экспертов, Владимир Путин будет говорить о ситуации с Договором о запрете ракет средней и малой дальности.

На фото: демонстрация крылатой ракеты 9М729 ракетного комплекса «Искандер-М» после брифинга Министерства обороны РФ для военных атташе, российских и зарубежных СМИ в КВЦ «Патриот» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

– Через год после мартовского выступления, из которого родились национальные проекты, становится очевидно, что их невозможно реализовать без повышения управленческой эффективности, – отметил он. – И в связи с этим встает вопрос кадров - как на высшем, федеральном уровне, так и на региональном.

Акценты в предстоящем послании главы государства могут сместиться в сторону внутренней повестки – таков общественный запрос, полагает политолог Аббас Галлямов.

– Причём речь должна идти не только о повышении благосостояния граждан и необходимости повышения эффективности работы госаппарата, но и серьёзных институционально оформленных шагах, которые заметно изменят привычные практики, – пояснил он "Известиям".

В своем выступлении Владимир Путин может затронуть темы прорыва в экономике, развития стратегических проектов, обеспечения экономического роста и качества жизни людей, а также повышения ответственности чиновников, прогнозирует профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

И немного про Беларусь

Согласен с тем, что в 2019 году российский лидер сделает акцент на внутренней политике, и глава Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. При этом он уверен, что в послании президент традиционно поднимет и вопросы внешней повестки.

– Будет анализ политического места России в современном мире, а также разговор о несостоятельности современной политической системы мира и необходимости переформатирования политических и военных блоков. Обязательно глава государства скажет немного про Беларусь, – уверен эксперт.

Как правило, доля внешнеполитической повестки в послании варьируется от 30% до 50% от общего хронометража выступления, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По его мнению, наиболее очевидными темами выступления станут глобальная безопасность, региональная стабильность и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран.

СФ_3 В послании президент традиционно поднимет и вопросы внешней повестки.

На фото: президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани (слева) во время четвёртой трёхсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

– Владимир Путин также продолжит тему развития взаимовыгодного и уважительного сотрудничества на пространстве Евразии, подчеркнет необходимость тесной международной координации по купированию террористических рисков, – полагает эксперт. – Конечно, в той или иной форме могут быть затронуты вопросы урегулирования горячих конфликтов в разных регионах планеты.

При этом повторения прошлогоднего формата с демонстрацией новейшего вооружения ожидать вряд ли стоит, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Оборонная часть послания 2018 года скорее была исключением из устоявшегося формата, уверен он.

Не только слова

Однако информации для визуализации будет даже больше, чем годом ранее, полагает директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

- Одни только национальные проекты чего стоят. В любом случае, президент говорит очень выразительно, поэтому люди с воображением могут визуализировать все намного детальнее, чем любая видео-иллюстрация, – сказал он.

Президент не обойдет в своем выступлении темы цифровизации, и здесь основной акцент вероятно будет сделан на ускорение внедрения цифровых технологий в экономические и социальные процессы страны, считает эксперт.

Для Владимира Путина это будет 15-е обращение к Федеральному собранию, а самому посланию в этом году исполняется 25 лет. Впервые такой формат при общении с парламентом использовал в феврале 1994 года первый президент России Борис Ельцин. Всего он обращался к парламентариям шесть раз, а Владимир Путин —​ 14. Дмитрий Медведев на посту главы государства выступал с таким обращением четыре раза.​