Песков рассказал о работе Путина над посланием Федеральному собранию

Подготовка российского президента Владимира Путина к оглашению послания Федеральному собранию, которое состоится в среду, 20 февраля, перешла в заключительную стадию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главным образом сконцентрированы на работе над посланием президента <…>. Подготовка уже перешла в заключительную стадию», — рассказал журналистам официальный представитель Кремля в понедельник, 18 февраля.

В январе депутаты Государственной думы называли темы, которые российский лидер может затронуть в ходе мероприятия. По их мнению, это повышение качества жизни, реализация нацпроектов, а также улучшение экологии и другие вопросы. Аккредитация журналистов на мероприятие началась 15 февраля, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз. В прошлом году мероприятие состоялось 1 марта.