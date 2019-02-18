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Песков прокомментировал сообщения о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о заморозке счетов венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в российском Газпромбанке. Об этом он рассказал журналистам в понедельник, 18 февраля.

По его словам, в Кремле ознакомились с соответствующей информацией, однако администрации президента ничего об этом не известно.

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Ранее в этот же день представители PDVSA опровергли слухи о заморозке своих счетов. В компании назвали эти публикации новой попыткой навредить работе нефтяной промышленности Венесуэлы.

10 февраля Reuters заявило о переводе счетов PDVSA и всех совместных предприятий в Газпромбанк из-за введенных Соединенными Штатами санкций против Венесуэлы. 17 февраля агентство, ссылаясь на собственные источники, сообщило о решении российского банка заморозить счета венесуэльской корпорации якобы из-за опасения попасть под американские санкции.

PDVSA — монополист в добыче нефти и природного газа на континентальном и морском шельфе Венесуэлы, находится в собственности государства. Деятельность компании — основной источник дохода и иностранной валюты Боливарианской Республики. 

28 января США ввели новые санкции против Венесуэлы, а также в отношении PDVSA. В то же время американские компании, сотрудничающие с PDVSA, под эти ограничения не попали.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Боливарианской Республике спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ глава государства Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

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