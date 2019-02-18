Депутаты Европарламента пожаловались на выдворение из Венесуэлы

Депутаты Европарламента, намеревавшихеся посетить Венесуэлу, заявили, что их выгоняют из страны.

Как написал в Twitter представитель Европарламента Гонсалес Понс, у законодателей забрали паспорта. Он выдвинул версию, что евродепутатов не пускают в страну по указанию президента Николаса Мадуро.

В министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию, заявив, что целью евродепутатов в Венесуэле был заговор.

«По официальным дипломатическим каналам нас стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций», — цитирует «РИА Новости» главу ведомства Хорхе Арреасы.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали их результаты.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.

Происходящее в стране Мадуро назвал попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона, в связи чем принял решение о разрыве дипотношений с США.Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Китай, Сирия и Иран. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

29 января Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают.