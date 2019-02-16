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Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы

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Фото: twitter.com/NicolasMaduro
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился принять план постоянного развертывания вооруженных сил страны для защиты от предполагаемого нападения. Трансляция его выступления велась в Twitter.

По его словам, стране необходим специальный план по мобилизации вооруженных сил для защиты суверенитета. Он намерен использовать танки, ракеты и солдат республики, пишет Noticias 24.

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15 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что преодолеть кризис в этой стране можно лишь путем отставки президента Николаса Мадуро. 14 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в США намеревались свергнуть правительство Мадуро за 24 часа.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

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