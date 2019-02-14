WSJ сообщила о провальном плане оппозиции Венесуэлы свергнуть правительство за сутки

Венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в Соединенных Штатах, намеревались свергнуть правительство действующего президента Николаса Мадуро в короткие сроки — за 24 часа. Об этом пишет в своей статье издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США.

По данным источника, «люди из Каракаса» разработали и продали Вашингтону план переворота, пообещав, что военные перейдут на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, если тот объявит себя президентом и получит поддержку Вашингтона. Однако эти прогнозы не осуществились.

«Спустя три недели после того, как председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Мадуро прочно сохраняет контроль, из-за этого некоторые поставили данный план под сомнение», — говорится в публикации.

Президент вашингтонской неправительственной научно-исследовательской организации «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер отметил, что надежды на быстрое свержение правительства не оправдались, при этом никто не разработал «план Б», пишет ТАСС.

Ранее 14 февраля представитель Соединенных Штатов в Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал республиканскую армию поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он пригрозил военным, что после прихода к власти оппозиция «будет помнить, кто поддержал народ».

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.