Прямой эфир
Сюжет:

WSJ сообщила о провальном плане оппозиции Венесуэлы свергнуть правительство за сутки

0
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в Соединенных Штатах, намеревались свергнуть правительство действующего президента Николаса Мадуро в короткие сроки — за 24 часа. Об этом пишет в своей статье издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего сотрудника администрации США.

По данным источника, «люди из Каракаса» разработали и продали Вашингтону план переворота, пообещав, что военные перейдут на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, если тот объявит себя президентом и получит поддержку Вашингтона. Однако эти прогнозы не осуществились.

Мы идем на Маракайбо: начнут ли США военную кампанию против Венесуэлы
Насколько вероятен и как будет развиваться вооруженный конфликт

«Спустя три недели после того, как председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Мадуро прочно сохраняет контроль, из-за этого некоторые поставили данный план под сомнение», — говорится в публикации.

Президент вашингтонской неправительственной научно-исследовательской организации «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер отметил, что надежды на быстрое свержение правительства не оправдались, при этом никто не разработал «план Б», пишет ТАСС.

Ранее 14 февраля представитель Соединенных Штатов в Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал республиканскую армию поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он пригрозил военным, что после прихода к власти оппозиция «будет помнить, кто поддержал народ».

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США предложили освободить оппозицию Венесуэлы от долгов перед Россией
В США заявили об отсутствии российских военных в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017