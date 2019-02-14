В США предложили освободить оппозицию Венесуэлы от долгов перед Россией
Венесуэла не станет возвращать России многомиллиардные долги в случае перехода власти в республике к оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, заявил на слушаниях в нижней палате парламента США член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.
На встрече присутствовал также спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс, который на вопрос о невозврате Каракасом долга отметил, что решение об этом оппозиция должна принимать самостоятельно. По его словам, сторонники Гуайдо пообещали платить только по «законным долгам». При этом конгрессмен не уточнил, что именно имеет в виду венесуэльская оппозиция под словом «законным».
В свою очередь Шерман, продолжая гнуть свою антироссийскую линию, выразил надежду на то, что рейтинговые агентства не будут снижать рейтинг Боливарианской Республики за «невыплаты по преступным долгам», пишет «Газета.ру».
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала и еще ряд государств. Президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия и Куба и еще несколько стран.
Спустя неделю Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают. Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступа.
Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что смягчение санкций в отношении госкомпании произойдет только после того, как ситуацию в Венесуэле начнет контролировать Гуайдо. Последнему Вашингтон также открыл доступ к некоторым венесуэльским активам в американских банках.
29 января замглавы российского Минфина Сергей Сторчак оценил вероятность выплаты Венесуэлой России $100 млн по внешнему долгу через два месяца. У ведомства нет уверенности, что обслуживание обязательств будет идти по графику после того, как страна погрузилась в политический кризис вслед за экономическим.
На сегодняшний день суверенный долг Каракаса перед Москвой составляет $3,15 млрд, о его реструктуризации стороны договорились больше года назад. Кроме того, Россия вложилась в развитие нефтяной промышленности республики — $17 млрд. В эту сумму входит аванс «Роснефти» в размере $6 млрд, который компания заплатила венесуэльской PDVSA за поставки сырья.