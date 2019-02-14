В США предложили освободить оппозицию Венесуэлы от долгов перед Россией

Венесуэла не станет возвращать России многомиллиардные долги в случае перехода власти в республике к оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, заявил на слушаниях в нижней палате парламента США член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.

На встрече присутствовал также спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс, который на вопрос о невозврате Каракасом долга отметил, что решение об этом оппозиция должна принимать самостоятельно. По его словам, сторонники Гуайдо пообещали платить только по «законным долгам». При этом конгрессмен не уточнил, что именно имеет в виду венесуэльская оппозиция под словом «законным».

В свою очередь Шерман, продолжая гнуть свою антироссийскую линию, выразил надежду на то, что рейтинговые агентства не будут снижать рейтинг Боливарианской Республики за «невыплаты по преступным долгам», пишет «Газета.ру».

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала и еще ряд государств. Президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия и Куба и еще несколько стран.

01_venezuela_20190123_gaf_u39_300 В Венесуэле продолжаются беспорядки после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. Это произошло в разгар организованной им демонстрации против президента Николаса Мадуро Фото: Global Look Press/dpa/Rayner Pena 02_venezuela_2019-01-23T202451Z_1246708253_RC1E7808DA80_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS Сразу после заявления Гуайдо президент США Дональд Трамп признал его врио главы государства и пообещал привлечь к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы». МИД России выступил с осуждением тех, кто «толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы». О поддержке Мадуро заявили главы Боливии, Никарагуа, Турции, Мексики, Кубы и других стран Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 03_venezuela_2019-01-23T201412Z_1994696971_RC11CCCFE1B0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS В ходе столкновений, охвативших страну, уже погибли по меньшей мере 16 человек. Число арестованных приближается к двум сотням Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 05_venezuela_2019-01-23T190623Z_1196670179_RC1309129570_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS На организованные Гуайдо демонстрации против Мадуро, посвященные 61-летию падения военной диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса, 23 января вышли сотни тысяч человек Фото: REUTERS/Adriana Loureiro 06_venezuela_2019-01-21T152919Z_1299199290_RC1A88CCBBC0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS По сообщениям местных журналистов, в Каракасе слышна стрельба, против протестующих применяют слезоточивый газ Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 07_venezuela_2019-01-21T143342Z_4864924_RC1E07C1BD00_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS Неизвестные расстреляли полицейский участок и бросили в него гранату, на улице поджигают автомобили Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 08_venezuela_TASS_31162605 Пострадавшим от слезоточивого газа демонстрантам помогают парамедики Фото: TASS/AP/Fernando Llano 10_venezuela_2019-01-24T003917Z_511778415_RC1FCEEC50B0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS-ARGENTINA В ответ на действия Соединенных Штатов Николас Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, их дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов. Однако Белый дом заявил, что продолжит дипломатические отношения с Каракасом, но через «легитимного» президента, а у Мадуро нет полномочий для этого. Американское посольство в Венесуэле подтвердило, что продолжит работать в обычном режиме Фото: REUTERS /Martin Acosta 11_venezuela_2019-01-23T221942Z_1524464616_RC1EB19BB560_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS Накануне митинга оппозиции действующий глава государства по телевидению обратился к гражданам с просьбой не прибегать к насилию во время манифестаций. «Империализм хочет развязать насилие, хочет столкновений между венесуэльцами, хочет вызвать хаос, надеется разделить Венесуэлу», — заявил он и заверил, что правительство приняло все меры безопасности и в стране сохранится мир и суверенитет Фото: REUTERS/Miraflores Palace 12_venezuela_TASS_31161541 Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро у здания президентского дворца Мирафлорес в Каракасе Фото: TASS/AP/Ariana Cubillos 14_venezuela_2019-01-23T223558Z_1553136252_RC1E72875980_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS Лидер оппозиции направил в посольства всех государств, имеющих представительства в Венесуэле, письмо, в котором призвал «сохранить свое дипломатическое присутствие» в стране Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 15_venezuela_2019-01-23T202443Z_159200071_RC110BF00980_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в один из районов Каракаса, столкновения продолжаются, есть погибшие Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Спустя неделю Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают. Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступа.

Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что смягчение санкций в отношении госкомпании произойдет только после того, как ситуацию в Венесуэле начнет контролировать Гуайдо. Последнему Вашингтон также открыл доступ к некоторым венесуэльским активам в американских банках.

29 января замглавы российского Минфина Сергей Сторчак оценил вероятность выплаты Венесуэлой России $100 млн по внешнему долгу через два месяца. У ведомства нет уверенности, что обслуживание обязательств будет идти по графику после того, как страна погрузилась в политический кризис вслед за экономическим.

На сегодняшний день суверенный долг Каракаса перед Москвой составляет $3,15 млрд, о его реструктуризации стороны договорились больше года назад. Кроме того, Россия вложилась в развитие нефтяной промышленности республики — $17 млрд. В эту сумму входит аванс «Роснефти» в размере $6 млрд, который компания заплатила венесуэльской PDVSA за поставки сырья.