В США заявили об отсутствии российских военных в Венесуэле

США не видят признаков присутствия российских военных в Венесуэле. С таким заявлением на слушаниях в палате представителей выступил представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

По его словам, несмотря на факты привлечения военной авиации, ничего обнаружено не было. Однако он утверждает, что опасность якобы применения элементов гибридной войны Россией существует всегда, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Николас Мадуро во второй раз стал президентом страны еще на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом целый ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

После оглашения результатов голосования американский президент Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег госсекретаря США Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.