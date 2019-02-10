Конгрессмен США призвал Гуайдо не надеяться на военное вторжение в Венесуэлу

Американский конгрессмен Ро Ханна предостерег лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо от попыток добиться американской военной интервенции в Венесуэлу.

По его словам, конгресс США не намерен направлять войска в эту латиноамериканскую страну.

«Господин Гуайдо, вы провозгласили себя лидером Венесуэлы, но вам не следует пытаться разрешить американскую военную интервенцию. Только конгресс США вправе делать это [разрешать военное вмешательство]. И мы этого делать не собираемся», — написал политик в Twitter.

Накануне в интервью газете The Wall Street Journal Гуайдо отметил, что для свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро моет понадобиться военная помощь извне.

3 февраля президент США Дональд Трамп не исключал, что американские войска могут быть направлены в Венесуэлу.

Мадуро назвал подобный вариант сумасшествием и пригрозил последствиями.

23 января в ходе акций протестов оппозиции в Венесуэле ее лидер и спикер парламента республики Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его признали США, позднее Канада, Австралия, Израиль, Грузия и еще ряд стран.

Россия, Китай, Мексика и другие поддержали избранного президента Мадуро.

В Москве активную поддержку Вашингтона венесуэльской оппозиции сочли пособничеством в госперевороте.