Болтон заявил о тайных переговорах генералов с Гуайдо в Венесуэле

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что представители командования ВС Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо.

«Президент Мадуро этого не видит, это происходит неочевидно», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. При этом он добавил, что коррупция в Венесуэле в большей степени поразила именно верхушку вооруженных сил.

«В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Это говорит нам о том, где именно коренится коррупция», — сказал Болтон.

В то же время, по данным телеканала, президент США Дональд Трамп не рискнул отдать Пентагону приказ о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

15 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что преодолеть кризис в этой стране можно лишь путем отставки президента Николаса Мадуро. 14 февраля The Wall Street Journal сообщил, что венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в США намеревались свергнуть правительство Мадуро за 24 часа.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.