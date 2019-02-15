Мадуро рассказал о тайных переговорах главы МИД Венесуэлы в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскрыл подробности тайных переговоров главы венесуэльского МИДа Хорхе Арреасы со спецпредставителем США Эллиоттом Абрамсом в Нью-Йорке.

В интервью Associated Press Мадуро сообщил, что дипломаты встречались дважды, их беседа продолжалась несколько часов. Во время одного из разговоров министр иностранных дел Венесуэлы пригласил спецпредставителя США «неофициально, публично или тайно» посетить страну.

«Если он хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я там буду», — заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер добавил, что надеется также на встречу с президентом США Дональдом Трампом, отметив при этом, что «заразная рука» американского президента наносит вред Венесуэле.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом целый ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.