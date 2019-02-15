В США назвали уход Мадуро решением кризиса в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что преодолеть кризис в этой стране можно лишь путем отставки президента Николаса Мадуро.

По его словам, «любое решение кризиса в Венесуэле начинается с ухода режима Мадуро», передает RT. Он считает, что это «минимальные условия для демократического перехода, который готов возглавить» лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом целый ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

14 февраля The Wall Street Journal сообщил, что венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в США намеревались свергнуть правительство Мадуро за 24 часа.

По данным источника, «люди из Каракаса» разработали и продали Вашингтону план переворота, пообещав, что военные перейдут на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, если тот объявит себя президентом и получит поддержку Вашингтона. Однако эти прогнозы не осуществились.