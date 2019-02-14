Россия и 15 членов ООН создали группу против вмешательства в дела стран

Ряд стран-членов ООН, в том числе Россия, образовали спецгруппу по противодействию вмешательству во внутренние дела государств. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 14 февраля.

«Мы решили объединиться, чтобы скоординировать наши действия по защите Устава ООН и прав всех стран-членов. В ближайшие дни мы предпримем ряд действий, чтобы информировать об угрозах, с которыми сталкиваются сегодня наши народы, в частности Боливарианская Республика», — цитирует министра агентство ТАСС.

Цель группы — защита международных правовых интересов, которые, в частности в случае с Венесуэлой, были нарушены, отметил Арреаса.

В конце января в Венесуэле прошли антиправительственные митинги. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, его признали власти некоторых стран Южной Америки, Канады и США.

Заручившись поддержкой Вашингтона, Гуайдо допустил вторжение иностранных военных в страну. В США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений, однако позднее призвали венесуэльских военных изменить присяге.

Действующий глава государства Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок в мае 2018 года. Он назвал происходящее в стране попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с США. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и ряд других стран.

11 февраля Мадуро объявил о начале крупнейших в истории страны гражданско-военных учений.