Гуайдо нанял лоббистов в правительстве США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо нанял экс-сотрудника Всемирного банка и специализирующегося на международных финансах адвоката для лоббирования своих интересов в правительстве США. Об этом свидетельствуют данные отчетности, обнародованной по закону об иностранных агентах.

Как уточняет «РИА Новости», лоббистами Гуайдо стали адвокаты Эли Уитни Дебевойз, занимавшая с 2007 по 2010 год пост исполнительного директора Всемирного банка, и Артуро Карабалло, работающий в международной юридической фирме Arnold & Porter. Ранее эта же компания представляла правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде по вопросам реструктуризации госдолга.

Накануне американские СМИ сообщили, что китайские дипломаты в течение последних недель обсуждают с представителями венесуэльской оппозиции задолженности Венесуэлы и нефтяные контракты двух стран.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Николас Мадуро во второй раз стал президентом страны еще на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом целый ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

После оглашения результатов голосования американский президент Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.