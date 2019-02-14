В США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо

Представитель Соединенных Штатов в Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал республиканскую армию поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.

«Пришло время вооруженным силам поддержать народ Венесуэлы и вернуть себе легитимность», — цитирует «РИА Новости» выступление Абрамса на слушаниях в палате представителей.

Он пригрозил военным, что после прихода к власти оппозиция «будет помнить, кто поддержал народ».

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.