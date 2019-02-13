WSJ узнала о переговорах Китая с венесуэльской оппозицией

Китайские дипломаты обсуждают с представителями венесуэльской оппозиции задолженности Венесуэлы и нефтяные контракты двух стран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, встречи проходили в течение последних недель в Вашингтоне, несмотря на то что КНР официально заявила о поддержке администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Стороны обсуждали гарантии возвращения Венесуэлой долга Китаю за счет поставок нефти и сохранение китайских инвестиций в случае смены власти в Боливарианской Республике.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили власти США, Канада, некоторые страны Южной Америки.

9 февраля Гуайдо допустил вторжение иностранных военных в страну, назвав это наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

Действующий глава государства назвал происходящее попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

11 февраля Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям. К ним привлечены как вооруженные силы, так и народное ополчение.