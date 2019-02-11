Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019». Об этом 10 февраля сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в учениях, проходящих с 10 по 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение. Лидер Венесуэлы, прибыв на открытие, сразу ознакомился с образцами военной техники, в том числе и с ракетными установками, произведенными в России. Они состоят на вооружении венесуэльской армии.

По словам Мадуро, на учениях стране необходимо учесть опыт предыдущих операций и оценить развитие возможных военных вторжений.

Учения приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, который был созван 15 февраля 1819 года. Этому поспособствовал Симон Боливар, который выступил в городе Ангостуре. Тогда конгресс провозгласил независимость Венесуэлы и назначил Боливара временным президентом и главнокомандующим армией страны.