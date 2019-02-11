Прямой эфир
Сюжет:

Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям

0
Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019». Об этом 10 февраля сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в учениях, проходящих с 10 по 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение. Лидер Венесуэлы, прибыв на открытие, сразу ознакомился с образцами военной техники, в том числе и с ракетными установками, произведенными в России. Они состоят на вооружении венесуэльской армии.

По словам Мадуро, на учениях стране необходимо учесть опыт предыдущих операций и оценить развитие возможных военных вторжений.

Учения приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, который был созван 15 февраля 1819 года. Этому поспособствовал Симон Боливар, который выступил в городе Ангостуре. Тогда конгресс провозгласил независимость Венесуэлы и назначил Боливара временным президентом и главнокомандующим армией страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо временным лидером страны
Россия подготовила собственный проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017