Прямой эфир
Сюжет:

Россия подготовила собственный проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

0
Фото: TASS/Imago/Li Muzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле в ответ на американский вариант, пишет 10 февраля ТАСС.

Документ призывает к мирному урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране.

Когда пришел на поле ООН: смогут ли США совершить переворот в Венесуэле
В борьбе за латиноамериканскую страну возможен любой сценарий

По данным дипломатических источников агентства, российский проект резолюции пользуется поддержкой законных властей Венесуэлы.

В то же время предлагаемый США вариант призывает к отмене результатов выборов президента, прошедших в 2018 году, и проведению нового голосования для избрания главы государства.

Оба проекта пока находятся на экспертном согласовании и не внесены на рассмотрение СБ ООН.

26 января Совбез уже собирался для обсуждения политического кризиса в Венесуэле, однако так и не пришел к какому-либо решению.

Тремя днями ранее лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его признали США, Канада, Австралия, Израиль и еще несколько стран.

Россия, Китай и другие поддержали избранного президента Николаса Мадуро.

В начале февраля Гуайдо не исключил вероятности иностранной военной интервенции в Венесуэлу, которая, по его мнению, поможет эффективно сменить власть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД РФ обвинили США в подстрекании военных Венесуэлы к преступлениям
Каждый пятый россиянин обвиняет США в происходящем в Венесуэле

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017