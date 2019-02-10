Россия подготовила собственный проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле в ответ на американский вариант, пишет 10 февраля ТАСС.
Документ призывает к мирному урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране.
По данным дипломатических источников агентства, российский проект резолюции пользуется поддержкой законных властей Венесуэлы.
В то же время предлагаемый США вариант призывает к отмене результатов выборов президента, прошедших в 2018 году, и проведению нового голосования для избрания главы государства.
Оба проекта пока находятся на экспертном согласовании и не внесены на рассмотрение СБ ООН.
26 января Совбез уже собирался для обсуждения политического кризиса в Венесуэле, однако так и не пришел к какому-либо решению.
Тремя днями ранее лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
Его признали США, Канада, Австралия, Израиль и еще несколько стран.
Россия, Китай и другие поддержали избранного президента Николаса Мадуро.
В начале февраля Гуайдо не исключил вероятности иностранной военной интервенции в Венесуэлу, которая, по его мнению, поможет эффективно сменить власть.