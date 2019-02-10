Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо временным лидером страны

Полковник Сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции и самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо главой государства.

Видеообращение Хименес разместил на канале MS2 Noticias в YouТube 9 февраля.

На кадрах мужчина в форме представляется полковником, отвергает законного лидера Николаса Мадуро и заявляет о поддержке Гуайдо. Он просит пропустить в Венесуэлу гуманитарную помощь, доставленную Вашингтоном в приграничный колумбийский город.

2 февраля Гуайдо поддержал глава Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. При этом в ВВС генерала назвали предателем и отстранили от службы, а Мадуро отправился на базу ВВС Либертадор и заявил о верности ему Военно-воздушных сил, пишет ТАСС.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, его поддержали США, Канада, некоторые страны Южной Америки.

9 февраля он допустил вторжение иностранных военных в страну, объяснив это самым эффективным способом давления на Мадуро. Однако на следующий день в США предостерегли Гуайдо от подобных заявлений.

Действующий лидер назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

7 февраля 19 европейских стран приняли совместную декларацию, которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.