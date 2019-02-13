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США не исключили введения санкций против Венесуэлы по «закону Магнитского»

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций по «закону Магнитского» против некоторых официальных лиц Венесуэлы. Об этом заявил представитель США по этой южноамериканской стране Эллиот Абрамс.

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Он отказался обсуждать конкретные кандидатуры на попадание в черный список, однако отметил, что некоторые люди дошли до уровня нарушения прав человека, который предполагает применение закона, пишет «РИА Новости».

1 декабря стало известно, что в Европарламенте подготовили проект резолюции с предложением рассмотреть вопрос о расширении антироссийских санкций, включая персональные, а также создать в Евросоюзе собственный аналог «закона Магнитского».

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, приняли в США в декабре 2012 года. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили власти США, Канада, некоторые страны Южной Америки.

9 февраля Гуайдо допустил вторжение иностранных военных в страну, назвав это наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

Действующий глава государства назвал происходящее попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

11 февраля Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям. К ним привлечены как вооруженные силы, так и народное ополчение.

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