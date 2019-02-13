США не исключили введения санкций против Венесуэлы по «закону Магнитского»

Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций по «закону Магнитского» против некоторых официальных лиц Венесуэлы. Об этом заявил представитель США по этой южноамериканской стране Эллиот Абрамс.

Он отказался обсуждать конкретные кандидатуры на попадание в черный список, однако отметил, что некоторые люди дошли до уровня нарушения прав человека, который предполагает применение закона, пишет «РИА Новости».

1 декабря стало известно, что в Европарламенте подготовили проект резолюции с предложением рассмотреть вопрос о расширении антироссийских санкций, включая персональные, а также создать в Евросоюзе собственный аналог «закона Магнитского».

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, приняли в США в декабре 2012 года. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили власти США, Канада, некоторые страны Южной Америки.

9 февраля Гуайдо допустил вторжение иностранных военных в страну, назвав это наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

Действующий глава государства назвал происходящее попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

11 февраля Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям. К ним привлечены как вооруженные силы, так и народное ополчение.