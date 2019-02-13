В конгрессе США выступили против военной интервенции в Венесуэлу

Американские конгрессмены не станут поддерживать военную интервенцию США в Венесуэле, заверил глава международного комитета палаты представителей Элиот Энгел.

«Военная интервенция США не является возможным вариантом. Конгресс решает, где и когда использовать американские вооруженные силы по всему миру, и конгресс не поддержит военную интервенцию в Венесуэлу», — цитирует его «РИА Новости».

Вместе с тем конгрессмен выразил поддержку курсу действующей администрации, которая признает Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.