Прямой эфир

В конгрессе США выступили против военной интервенции в Венесуэлу

0
Фото: ТАСС/Zuma/Paolo Bovo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские конгрессмены не станут поддерживать военную интервенцию США в Венесуэле, заверил глава международного комитета палаты представителей Элиот Энгел.

Мы идем на Маракайбо: начнут ли США военную кампанию против Венесуэлы
Насколько вероятен и как будет развиваться вооруженный конфликт

«Военная интервенция США не является возможным вариантом. Конгресс решает, где и когда использовать американские вооруженные силы по всему миру, и конгресс не поддержит военную интервенцию в Венесуэлу», — цитирует его «РИА Новости».

Вместе с тем конгрессмен выразил поддержку курсу действующей администрации, которая признает Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WSJ узнала о переговорах Китая с венесуэльской оппозицией
Посол Венесуэлы назвал Гуайдо американской марионеткой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017