Захарова высмеяла угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона относительно ситуации в Венесуэле. Политик пригрозил последствиями тем, кто будет подрывать демократические институты в стране.

«Своим блокноту и ручке, что ли?» — пошутила Захарова в Facebook в пятницу, 15 февраля.

Ранее в феврале Болтон заявил, что осуждает решение Генеральной прокуратуры Венесуэлы начать предварительное расследование против лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Также он пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января в Боливарианской Республике начался очередной виток антиправительственных манифестаций. Сторонники оппозиции, которая контролирует однопалатный парламент Венесуэлы, вышли на улицы Каракаса и еще как минимум четырех штатов с требованием отставки Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали власти США, Канады и некоторых стран Южной Америки, признав политика временным руководителем Венесуэлы.