В МИД РФ обвинили США в открытых попытках склонить военных Венесуэлы к мятежу

В Министерстве иностранных дел (МИД) России считают, что Соединенные Штаты открыто склоняют к мятежу вооруженные силы Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из уст высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне звучат призывы к вооруженным силам другого суверенного государства перейти на сторону нового политического руководства. Какое моральное право после этого США в принципе имеют рассуждать о демократии и правовых основах как внутри отдельного государства, так и на международной арене? Никакого», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Захаровой, США не скрывают намерения перейти к сценарию с применением силы в Венесуэле. «В ход идут все средства информационно-психологического давления — от манипулирования и провокационных вбросов в СМИ до прямого шантажа и разжигания ненависти», — заключила представитель МИДа.

13 февраля представитель Соединенных Штатов в Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал республиканскую армию поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он пригрозил военным, что после прихода к власти оппозиция «будет помнить, кто поддержал народ».

В тот же день американские конгрессмены заявили, что не станут поддерживать военную интервенцию США в Венесуэле. Вместе с тем они выразили поддержку курсу действующей администрации, которая признает Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали отставки действующего президента страны Николаса Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года. Спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро. Однако в США предостерегли лидера оппозиции от подобных заявлений.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег своего американского коллегу Майка Помпео от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе силового воздействия.