Гуайдо признал выгодными российские инвестиции в экономику Венесуэлы

Лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо признал выгодными инвестиции России в экономику Венесуэлы. Об этом он рассказал 15 февраля в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что российской стороне эти контракты не приносят пользы. Гуайдо связал это с кризисом, гиперинфляцией и сокращением добычи нефти.

Он заявил, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро не гарантирует сохранности российских инвестиций и не уважает частную собственность. Лучшим же вкладом в Боливарианскую Республику он назвал новое правительство, так как «при нем будет обеспечена юридическая безопасность».

«Все соглашения с иностранными государствами, в случае если они были заключены законным путем, будут уважаться новым правительством», — добавил Гуайдо.

Со сменой власти, по мнению оппозиционера, венесуэльский рынок вновь начнет цениться, а также в страну придут новые инвестиции.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала, позже — Евросоюз.

Николас Мадуро в ответ разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.