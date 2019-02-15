Прямой эфир

Гуайдо признал выгодными российские инвестиции в экономику Венесуэлы

0
Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо признал выгодными инвестиции России в экономику Венесуэлы. Об этом он рассказал 15 февраля в интервью ТАСС.

Мы идем на Маракайбо: начнут ли США военную кампанию против Венесуэлы
Насколько вероятен и как будет развиваться вооруженный конфликт

При этом он отметил, что российской стороне эти контракты не приносят пользы. Гуайдо связал это с кризисом, гиперинфляцией и сокращением добычи нефти.

Он заявил, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро не гарантирует сохранности российских инвестиций и не уважает частную собственность. Лучшим же вкладом в Боливарианскую Республику он назвал новое правительство, так как «при нем будет обеспечена юридическая безопасность».

«Все соглашения с иностранными государствами, в случае если они были заключены законным путем, будут уважаться новым правительством», — добавил Гуайдо.

Со сменой власти, по мнению оппозиционера, венесуэльский рынок вновь начнет цениться, а также в страну придут новые инвестиции.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала, позже — Евросоюз.

Николас Мадуро в ответ разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова высмеяла угрозы Болтона по Венесуэле
В США назвали уход Мадуро решением кризиса в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017