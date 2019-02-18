PDVSA опровергла сообщения о заморозке счетов в Газпромбанке

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не подтвердила сообщения западных СМИ о заморозке своих счетов в российском Газпромбанке.

В заявлении компании, опубликованном в Twitter, публикации назвали «новой попыткой навредить работе нефтяной промышленности» страны.

10 февраля агентство Reuters заявило о переводе счетов PDVSA и всех совместных предприятий в Газпромбанк из-за введенных США санкций против Венесуэлы. В воскресенье Reuters, ссылаясь на источник в российском банке, сообщило о решении заморозить счета PDVSA якобы из-за опасения американских ограничений в отношении Каракаса.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали и Соединенные Штаты. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и. о. президента Боливарианской Республики.

28 января Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, также и против PDVSA. В это же время американские компании под эти ограничения не попали.

PDVSA — венесуэльская нефтегазовая компания, находящаяся в собственности государства. Монополист в добыче нефти и природного газа на континентальном и морском шельфе страны. Деятельность компании — основной источник дохода и иностранной валюты Боливарианской Республики.