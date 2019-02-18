Война по расписанию: что помешает силовому сценарию в Венесуэле

Калейдоскоп событий и заявлений последних дней вокруг Венесуэлы говорит об одном: США перешли к конкретным шагам по подготовке вооруженного вторжения в эту страну для свержения президента Николаса Мадуро. Причем названа даже дата (23 февраля), когда можно ждать некой провокации на венесуэльско-колумбийской границе. Она способна стать отправной точкой для начала операции вторжения. Определен и объявлен конкретный предлог для этого преступления — предотвращение гуманитарной катастрофы и обеспечение доставки помощи на территорию Венесуэлы. Теперь же хронологически и территориально разрозненные отдельные части политического пазла сложились в ясную картину, которая, скорее всего, будет разворачиваться вокруг республики. В том, что может остановить Вашингтон от реализации силового сценария, разбирался эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

Повод найден

Ставка Вашингтона на уход Мадуро в результате уличных беспорядков, санкционного давления и кампании международной травли не оправдалась. И теперь Белый дом и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо озабочены голодом и отсутствием медикаментов в Венесуэле.

Гуманитарный кризис, к которому она реально близка и который провоцировался в том числе и Штатами, стал стержневым смыслом антивенесуэльской риторики Вашингтона. Теперь это главный повод, который будет положен в основу различных опций США в отношении Венесуэлы. Мир должен быть приучен к мысли, что как таковой военной агрессии вовсе не будет, а будет спасательная акция по обеспечению доставки гуманитарной помощи.

Венесуэла_3 Хуан Гуайдо на встрече в Каракасе с волонтерами по распределению гуманитарной помощи. 16 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Marco Bello

Хуан Гуайдо уже объявил на митинге в Каракасе, что доставка «гуманитарной помощи» начнется 23 февраля. Он отдал приказ венесуэльским военным пропустить конвой с американским гуманитарным грузом. Понятно, что он говорит по партитуре, продиктованной из Вашингтона. Трудно представить, что Гуайдо точно знает и решает, когда откроется венесуэльско-колумбийская граница. Власти блокируют границу между Венесуэлой и Колумбией, запрещая ввоз в страну контейнеров с гуманитарной помощью из США. В частности, перекрыт пограничный автомобильный мост у местечка Тьендитас.

Час икс

С большой долей вероятности вторжение в Венесуэлу будет осуществлено с территории соседних Колумбии и Бразилии силами американских, колумбийских и бразильских военных. Так называемая гуманитарная помощь свезена американцами в колумбийский городок Кукута, а также в бразильский штат Рорайма. Всё это в граничащих с Венесуэлой районах.

Стоимость помощи оценивается в несколько миллионов долларов, и это, по словам Гуайдо, якобы поможет решить проблемы венесуэльцев. Цинизм США разоблачает простая арифметика: они заблокировали счета правительства Венесуэлы на десятки миллиардов долларов, а Великобритания удерживает у себя десятки тонн венесуэльского золота. Этих средств хватило бы, чтобы кормить и лечить всю страну несколько лет подряд.

Венесуэла_1 Транспортные самолеты ВВС США, доставившие гуманитарную помощь, на аэродроме города Кукута, Колумбия. 16 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Примечательно, что в районе Кукуты колумбийские власти уже ввели «положение бедствия» по причине того, что именно 23 февраля, как указывают колумбийские информационные порталы, начнется доставка помощи в Венесуэлу. Любопытно, что колумбийские СМИ пишут о 23 февраля как о некоем часе икс.

Как может начаться агрессия? Автомобильный конвой начнет ломать блокпосты венесуэльской армии на мосту в Тьендитас. Кто-то с колумбийской стороны спровоцирует стычки с венесуэльскими солдатами, а там до перестрелки и настоящего боя уже недалеко. Вот и предлог для вмешательства американской армии. И в довершение ко всему представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал венесуэльскую армию поддержать Гуайдо.

«Всем, что необходимо»

На фоне плохо прикрытых приготовлений к провокации на венесуэльско-колумбийской границе 13 февраля в Вашингтон прилетел президент Колумбии Иван Дуке, его принял президент Дональд Трамп. Оба заявили, что они «едины в убеждении: Венесуэлу надо освободить от диктатуры». Трамп на встрече с Дуке открыто сказал, что у США «есть не только план b, но и c, d, e и f, если Мадуро будет цепляться за власть». Глава Овального кабинета вновь не исключил отправку в Венесуэлу американских войск. Президент Дуке договорился до того, что «дни Мадуро и его режима сочтены» и блокирование Венесуэлой гуманитарной помощи на границе является «преступлением против человечности». Чем не повод для вооруженного вторжения? Лидеров Ирака, Ливии и Сирии Штаты демонизировали в таком же стиле.

Венесуэла_2 Президент Колумбии Иван Дуке и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 13 февраля 2019 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

Дуке также провел встречу в комитете по международным делам палаты представителей американского конгресса. Колумбийская El Tiempo приводит слова конгрессмена Альбио Сайрса, участвовавшего в собрании. Президент сказал, что Штаты в свете венесуэльского кризиса «готовы помочь Колумбии всем, что необходимо».

Всё свидетельствует о том, что США, отчаявшись сместить Мадуро силами внутренней оппозиции, остановились на военном решении проблемы. Всё, что говорят и делают американцы в эти дни, совсем не похоже на тривиальные угрозы и на проверку Мадуро на прочность. Белый дом колеблется и в исходе операции не уверен, поскольку венесуэльская армия и ее руководство на стороне Мадуро. Она хорошо вооружена и подготовлена. Это, пожалуй, самый главный фактор, который до сего момента останавливал американцев. Есть шанс, что этот фактор будет работать и впредь и гарантирует мир Венесуэле.