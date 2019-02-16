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Лавров уличил Запад в попытках обойти международное право

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Политика США и стран Запада в отношении Венесуэлы является попыткой обойти международное право. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что проблемы Венесуэлы затрагивались практически во всех проведенных политиком встречах.

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«Видим в позиции и США, и тех европейских стран, которые выдвинули ультиматум в адрес легитимного президента (Николаса Мадуро. — Ред.), проявление той самой тенденции, о которой мы не раз говорили, когда западные страны, понимая, что в многополярном формате им трудно навязывать свою одностороннюю повестку дня, начинают искать пути обойти универсальные институты, такие как ООН», — цитирует ТАСС представителя дипведомства.

Лавров напомнил, что согласно нормам международного права кризис в Венесуэле является внутренним делом страны, передает «РИА Новости». В связи с этим зарубежным государствам следовало бы призвать конфликтующие стороны к диалогу, как это сделали Уругвай, Мексика, страны карибского сообщества, Россия, Китай, Иран и Боливия.

Однако, по мнению российского министра, мирное разрешение не соответствует планам Запада и США. Об этом говорят их попытки сместить законно избранного президента с помощью досрочных выборов и поддержка представителя оппозиции Хуана Гуайдо.

«Беспредельный характер всего происходящего, по-моему, очевиден даже моим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили», — добавил политик.

15 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что преодолеть кризис в этой стране можно лишь путем отставки президента Николаса Мадуро.

12 февраля Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

В мае 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла в январе этого года. При этом ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», итоги выборов не признали.

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