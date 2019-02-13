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Первая сотня: что сделано по итогам прошлогоднего послания президента

Реализация задач, поставленных Владимиром Путиным в 2018 году, завершится через пять лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ровно через неделю Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. В своем обращении российский лидер обозначит основные векторы развития страны на ближайший год. Вместе с тем исполнение поручений, отданных президентом в прошлом марте, удастся оценить лишь в 2024-м — большинство из них носят долгосрочный характер. Реализация поставленных перед страной задач только начинается, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако первые результаты можно увидеть уже сейчас: за прошедший год Госдума (ГД) приняла, а Совет Федерации (СФ) одобрил около 100 федеральных законов. «Известия» проанализировали, какую работу провели власти по основным социально-экономическим направлениям, которые Владимир Путин обозначил в своем послании 1 марта 2018 года.

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Всё идет по плану

В Совфеде утвержден перечень поручений по реализации основных пунктов послания. Он включает в себя 142 мероприятия, сообщил «Известиям» председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Совет палаты ежеквартально рассматривает вопрос о ходе работы над посланием. По состоянию на 20 декабря 2018 года исполнено 138 пунктов перечня. Над оставшимися продолжается работа, — уточнил парламентарий.

В нижней палате парламента для законодательного обеспечения реализации послания тоже сформировали план работ. Он состоит из 99 пунктов, 86 из которых уже исполнены, заявил «Известиям» первый зампредседателя ГД Александр Жуков.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Увеличен МРОТ до прожиточного минимума, принят закон, направленный на повышение уровня безопасности детей и качества услуг, предоставляемых организациями для их отдыха. А также закон, расширяющий полномочия и задачи РАН, — рассказал он. — Система страхования вкладов распространена на микро- и малые предприятия. Также отмечу законопроекты об органической продукции и усилении уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета.

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Также парламентариям предстоит подготовить законодательные предложения по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, уточнил Александр Жуков.

Еще одна задача, поставленная президентом в прошлом году, — ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение их доли в ВВП до 25%. Необходимые для ее реализации законопроекты депутаты вместе с правительством планируют разработать в нынешнем году, пояснил парламентарий.

Индекс пенсии

Идет работа и над изменениями пенсионного законодательства. В прошлогоднем послании президент заявил о необходимости регулярной индексации выплат, размер которой должен превышать уровень инфляции. Доход неработающих пенсионеров вырастет после повышения пенсионного возраста в 2019 году.

Устойчивый рост страховых пенсий обеспечат поправки, принятые в прошлом году, пояснили «Известиям» в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР).

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев

— В 2019 году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции. Аналогично высокие темпы индексации предусмотрены законом и в последующие годы, — сообщили в ПФР.

Третьяковка в Калининграде

В своем прошлогоднем выступлении глава государства анонсировал и запуск программы по созданию в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.

Предполагается, что такие федеральные кластеры создадут во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства культуры.

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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— В них появятся музейно-выставочные комплексы, филиалы Большого и Мариинского театров. Ожидается, что в Кемерово будет создан филиал Русского музея, в Калининграде и Владивостоке — Третьяковской галереи. Кроме того, в этих городах появятся представительства Высшей школы музыкального и театрального искусства. Недавно Минкультуры объявило конкурс на создание концепции сети новых вузов, — отметили в ведомстве.

От эскроу не скрыться

Также президент поручил увеличить объемы строительства жилья в стране с 80 млн до 120 млн кв. м, а число семей, улучшающих свои жилищные условия, повысить с 3,1 млн до 5 млн. Глава государства подчеркнул важность поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию, снижения ипотечных ставок до 7% годовых и двукратного роста расходов на развитие городских пространств.

Процесс реформирования сферы строительства уже запущен — выполнена его законодательная часть. С сентября 2018 года большинство застройщиков ведут расчеты через счета уполномоченных банков, сообщил «Известиям» эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Викторов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Констнтин Кокошкин

— Это повышает безопасность, исключает увод денег куда-либо, кроме конкретных целей. Следующим этапом станет новый уровень финансирования строительства — эскроу-счета для граждан и переход на проектное финансирование для застройщиков. Идет последняя процедурная обкатка, чтобы открытие счета было простым. После внедрения этой схемы проблема обманутых дольщиков будет сведена к нулю, — считает эксперт.

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В Минстрое РФ не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Детский вопрос

Обращаясь к Федеральному собранию, президент поручил за три года создать 270 тыс. мест в яслях. На эти цели регионам выделили 50 млрд рублей.

В начале прошлого учебного года места в детских садах должны были получить 191 тыс. человек, но этого так и не произошло, рассказала «Известиям» депутат Госдумы, член ОНФ Любовь Духанина.

— На создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет с 2018 по 2020 год из федерального бюджета выделено 49 млрд рублей, из них 24,5 млрд рублей в 2018 году, — подчеркнула она. — Также предусмотрены 51 млрд рублей из бюджетов субъектов и 3,2 млрд рублей из внебюджетных источников.

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

К 2024 году правительство планирует создать более 255 тыс. новых мест в детсадах, подготовить 9 тыс. профессиональных нянь и создать 8,6 тыс. групп кратковременного пребывания, уточнила Любовь Духанина.

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— Ряд инфраструктурных проектов создан в 2018 году, новые детские сады уже открыли свои двери. До конца 2019 года планируется построить и ввести в эксплуатацию более 630 детских садов более чем на 85 тыс. мест, — сообщили «Известиям» в Минпросвещения. — Также в рамках национального проекта «Демография» в период 2019–2021 годов предусмотрено предоставление регионам субсидий из федерального бюджета, что позволит создать более 165 тыс. дополнительных мест.

Цифровой барьер

В марте 2018-го российский лидер «для повышения прозрачности работы чиновников» поручил перевести документооборот между госструктурами в цифровой формат.

Данное поручение пока не исполнено, и сейчас проблема только усугубилась, считает эксперт ОНФ Владимир Румянцев. Одной из причин этого, по его мнению, является отсутствие четкого терминологического разграничения между электронной формой документооборота и цифровым документом.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Большинство органов исполнительной власти в процессе цифровизации госуслуг для населения увеличивают количество документных форм, — пояснил «Известиям» эксперт. — При этом нет органа, который бы сводил их, чтобы исключить проблему повторного предоставления одних и тех же данных.

В Минкомсвязи не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

послание

Сколько ждать

Комплекс поручений главы государства стал неотъемлемой частью политического курса страны именно в эпоху президентства Владимира Путина, отметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Из поручений президента по итогам послания-2018, имеющих системный и долгосрочный характер, в некоторых сферах уже можно отметить позитивные изменения, — считает политолог.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пока главным результатом выполнения поручений прошлогоднего послания стало отражение ключевых целей и задач этого документа в стратегическом майском указе и подготовленной правительством и регионами системе новых национальных проектов, констатировал директор фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) Александр Пожалов. По его словам, реализация новых нацпроектов только начинается, а первые зримые результаты появятся уже к концу года.

Политолог отметил высокий уровень исполнения ряда президентских поручений из прошлого послания, не связанных с нацпроектами. Многие из них были закреплены законодательно, причем вносились эти законопроекты не правительством, а депутатами Госдумы на межфракционной основе, пояснил он. Речь идет о таких инициативах, как закрепление статуса новых категорий самозанятых граждан, поправки в закон о долевом строительстве и мораторий на фактический рост платежей по налогу на недвижимость. При этом, по словам политолога, остаются и проблемные сферы, ситуация в которых пока далека от среднесрочных ориентиров послания.

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