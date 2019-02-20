Путин назвал аксиомой суверенность России

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию заявил, что Россия является суверенным государством и это аксиома.

«Россия не может быть государством, если она не будет суверенным. Некоторые страны могут. Россия — нет», — подчеркнул российский лидер.

Как пояснил президент, либо Россия будет такой, «либо вообще ее не будет». Он добавил, что россияне должны это понимать и осознавать.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).