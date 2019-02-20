В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Традиционно глава государства обозначает ключевые направления работы для исполнительной и законодательной власти. Министры, депутаты и сенаторы затем решают, как выстроить работу, чтобы выполнить все указания. Так, в рамках исполнения прошлогоднего послания Госдума приняла 90% законов. «Известия» следят за выступлением главы государства и выбирают главные высказывания.

О времени

«Его запасов, запасов времени на раскачку, утряски и увязки нет... Вообще я считаю, что мы это время прошли — формирования целей. (...) Да, эти задачи сложны, но снижать планки ориентиров нельзя».

О готовности работать

«Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения.

Если же кто-то намерен убегать от работы, лучше сразу уйти... С такими настроениями лучше к снаряду не подходить».

«Резервы для наращивания темпов есть в каждом национальном проекте».

путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Об интуиции народа

«Людей, кроме того, не обманешь, они остро чувствуют несправедливость к себе... Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь, жизнь их семей».

О проектах на земле

«Наши проекты развития — не федеральные и не ведомственные. Они национальные и их результаты должны быть видны в каждом субъекте, муниципалитете. Именно на земле решаются конкретные задачи».

О снижении нагрузки

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип простой — больше детей, меньше налогов».

«Льготой (по ипотеке) воспользовались только 4,5 тыс. семей. Почему? Возникает вопрос — почему? Значит, предложенные условия людям не подходят. (...) Сейчас получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Конечно, это потребует денег и не маленьких. Но, по оценке, обновленная программа льготной ипотеки может охватить 600 тыс. семей. Эти деньги надо найти — мы знаем, где их взять».

«Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Сегодня, например, налогом не облагается 20 м площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 м площади».

О каркасе

«Для нашего многонационального народа именно семья, уважение к предкам, сохранение рода остается мощным нравственным каркасом. Это общая задача для государства, гражданского общества и СМИ».

О проблемах бедности

«Решение демографических проблем — роста продолжительности жизни и снижения смертности, напрямую связано с проблемой бедности. Сейчас за чертой бедности живет 40 млн человек. Это слишком много — нам надо сосредоточить на этом свое внимание, тем более, что в реальности проблемы испытывают даже большее количество людей. (…) Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации».

О социальных контрактах

«Опыт некоторых регионов показывает, что работающим механизмом может стать социальный контракт, когда государство оказывает помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, организации собственного дела на основании индивидуальной программы поддержки, а человек берет на себя обязательства — пройти переобучение, найти работу, обеспечивать семью. Каждому предоставляется конкретная программа поддержки в зависимости от ситуации. (…)

путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться около 9 млн человек».

О кредитных каникулах и микрозаймах

«Загонять человека, взявшего ипотечный кредит, в тупик — бессмысленное дело. Необходимо предусмотреть кредитные каникулы. То есть передышку для граждан, которые оказались в сложной ситуации. Дать им возможность сохранить жилье».

«Прошу банк ЦБ и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования. Защитить людей от нечистоплотных дельцов».

О здравоохранении

«Да, число ФАП и мобильных пунктов растет, однако там, где их нет, от средних общих цифр людям не лучше... До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех — хочу это подчеркнуть — во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан. (...)

Дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали бережное отношение к себе».

«Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей».

«Вчера депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Надо как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом, в дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и при необходимости оперативно внесем коррективы. Обязательно учитывая позицию волонтеров, врачей, соцработников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворительных, всех, кто давно от сердца занимается оказанием паллиативной помощи».

Об индексации пенсии

«Государство должно сперва донести пенсию до прожиточного минимума, а уже затем проводить ее индексацию. Выплаты за первые месяцы текущего года надо пересчитать и доплатить людям деньги, которые они недополучили».

О помощи семьям

«Необходимо предоставить семье не только возможность покупать жилье, но и строить собственное. Прошу правительство вместе с ЦБ найти эффективные инструменты, которые могли бы работать наравне с ипотекой».

«Выплата льгот, пособий, запись в ясли должна производиться без хождения по инстанциям и дополнительных бумажек. До конца 2020 года надо перевести это в проактивный формат, когда человеку достаточно просто направить заявление».

О «мусорной» проблеме

«Одна из самых болезненных тем — проблема с коммунальными отходами. Мусорными проблемами не занимались около 100 лет, а может быть и больше. Полигоны переполнены и превратились в горы хлама рядом с жилыми кварталами. Кстати, интересно, как давали разрешение на строительство домов в этих районах. (...) Делать вид, что ничего не происходит, отмахиваться от просьб граждан абсолютно недопустимо. Да, это проблемы сложные. Но их надо решать».

«Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация. Люди должны видеть реальные изменения. Нужно избавиться от мутных структур, которые сваливают мусор, где придется. Удивительно, но еще несколько лет назад мне приходилось лично вмешиваться в решение таких вопросов, потому что такие мутные конторы на этом (вывозе мусора) наживались».

О развитии школ

«К концу 2021 года все школы России должны иметь не только доступ в Сеть, а высокоскоростной интернет. (...) Это должно открыть ребятам доступ к конкурсам, олимпиадам, лекциям известных преподавателей».

«Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную (государственной программе «Земский доктор» — «Известия») программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в 1 млн рублей будут получать учителя, которые готовы переезжать в села и малые города».

О поддержке местных культурных инициатив

«Предлагаю существенно расширить поддержку, связанную с развитием местных культурных инициатив, включая краеведческие, и направить на это средства из фонда президентских грантов. А также выделить деньги на реконструкцию сельских клубов и поддержку центров культурного развития в малых городах России».

О росте промышленности

«В России сейчас формируется колоссальный, устойчивый спрос на промышленную продукцию. И это без преувеличения — я хочу это подчеркнуть (...) Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского оборудования, строительного оборудования, приборов для коммуникаций... объемом — вы вдумайтесь — порядка 7 трлн рублей».

«Конечно, надо покупать все современное и подешевле. Но там, где возможно, нужно опираться на отечественного производителя. Надо их искать и с ними работать».

О развитии инноваций

«У нас уже есть примеры успешных инновационных компаний. Надо, чтобы их было намного больше, в том числе, в таких сферах, как интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные. Прошу создать для них максимально комфортные условия.(...) Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность».

О развитии села

«Ключевым фактором повышения сельского хозяйства должно стать качество жителей тех, кто работает и трудится на селе. Я прошу правительство разработать и принять соответствующую программу до 2021 года».

О преследовании бизнеса

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или административного наказания…Я уже много раз говорил об этом. Но ситуация сильно не изменилась.

Половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходит до суда. Это значит, что возбуждали по непонятным соображениям… А на дело предпринимателя, бизнес которого разваливается, приходится 130 сотрудников».

Об интересе к России

«Интерес к России и нашей культуре, природе, историческим памятникам, он просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу 2018 года предлагаю шире использовать электронные визы, а также в целом подумать о том, как упростить визовый режим».

Об использовании военных технологий в мирных целях

«Еще недавно казалось невероятным, что Россия может совершить технологический прорыв в оборонной сфере. (…) Идти не проторенной дорогой, а находить собственные, новые решения. Мы это сделали. (...) Сегодня те знания и материалы, которые мы получили во время разработки оружия нового поколения, необходимо использовать в гражданских целях».

О рабочих специальностях

«В конце августа в России состоится чемпионат мира World Skills по рабочим профессиям, давайте пожелаем нашей команде успехов. Он значим для повышения престижа рабочих профессий. (...) За счет расширения детских технопарков, открытия «Кванториум» и развития других центров образования будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования».

Об отношениях с другими странами

«Россия была и будет суверенным, независимым государством. Или так, или ее вообще не будет. Это аксиома. Некоторые страны могут оставаться государством, не являясь суверенными, Россия — нет. Выстраивать отношения с нами — значит находить общие развязки, а не диктовать условия».

О выходе США из ДРСМД

«Да, действительно, с момента заключения этого договора с 1987 года произошли серьезные изменения в мире. Другие страны продолжают развивать такой тип вооружения, а Россия и США – нет , мы себя ограничили в этом. (…)

США вышли из договора по ПРО – по-честному . Это, конечно, плохо, что они так сделали, но по-честному. Надо было и здесь так сделать».

«Россия хочет иметь полноценные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает. (…) Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее — тем более, с такой державой как США. Но похоже наши партнеры не замечают, в какую сторону меняется мир, и продолжают свою разрушительную политику».



О ракетах в Европе

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на континент – а у США такие планы есть – это резко обострит международную ситуацию. У некоторых ракет подлетное время до Москвы может составить 10 -12 минут. В таком случае мы будем вынуждены, подчеркиваю, вынуждены, рассмотреть и зеркальные, и ассиметричные действия. В том числе, использование оружия в отношении не только тех территорий, с которых ракеты были применены, но и тех территорий, на которых находились центры принятия решений».

«Не думаю, что международная обстановка сегодня требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим».

О военных разработках

«Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка, носитель этого беспилотного комплекса («Посейдон» - «Известия»). Сегодня считаю также возможным информировать о еще одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. Это ракета «Циркон», которая может поражать наземные и морские цели».

О солидарности и прорывном развитии

«Солидарный настрой на перемены всегда осознанный выбор людей. Они делают такой выбор, когда понимают, что будущее страны зависит именно от них… когда каждому находится дело по призванию и по душе».

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