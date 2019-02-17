Совет без опасности: в Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой

Разрыв Договора о РСМД, раскол между Москвой и Западом и необходимость укреплять совместную оборону Европы стали определяющими темами 55-й конференции по безопасности в Мюнхене. Участники мероприятия традиционно не смогли обойтись без критики в адрес России, но звучала она скорее по инерции, а на второй день форума и вовсе отошла на второй план. Как признал, подводя итоги конференции, глава российского МИДа Сергей Лавров, в Москве давно ни на кого не обижаются, а более двух десятков двусторонних встреч на полях показали - за нормализацию отношений выступают даже те, кто в публичном пространстве Россию критикует. Определенные итоги принесла и одна из самых непростых встреч форума - переговоры с японской стороной. Как рассказал «Известиям» один из российских дипломатов, Москва и Токио в общих чертах договорились о возобновлении регулярного стратегического диалога между странами, что позволит РФ задавать «неудобные вопросы» о военном сотрудничестве Японии и США.

мюнхен Вице-президент США Майк Пенс выступает возле отеля Bayerischer Hof, в котором проходила 55-я Мюнхенская конференция по безопасности Фото: REUTERS/Michael Dalder

Без России никуда

Первый день Мюнхенской конференции по безопасности прошел под знаком озабоченности выходом США и РФ из ДРСМД. Так, глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен, взявшая слово после церемонии открытия, начала речь с утверждения о том, что НАТО «правильно осудило нарушение Договора Россией». И пообещала, что Европа даст совместный ответ, хоть и не будет действовать по принципу «око за око».

Выступавший вслед за ней британский коллега Гэвин Уильямсон оказался еще более критичен. Заявив, что РФ, оказывается, «толкает Запад к гонке вооружений», он перечислил уже знакомый набор обвинений — от отравления Скрипалей до инцидента в Керченском заливе и "вмешательства" в выборы. А под конец выступления неожиданно заявил, что вообще-то Европе нужны совсем другие отношения с Россией, хотя мяч в данном случае на стороне Москвы.

Уже на второй день тема России отошла в тень, уступив место разговорам о необходимости не жалеть денег на укрепление обороноспособности Европы, проблеме терроризма и Брексите. Немецкий канцлер Ангела Меркель долго рассуждала о помощи африканским странам, а Москву упомянула лишь в контексте ДРСМД, назвав разрыв соглашения «плохой новостью для Европы». И подчеркнула, что переговоры по разоружению должны вести не только Россия и США, но и Китай.

Вице-президент США Майк Пенс большую часть выступления говорил про Венесуэлу, убеждая мировое сообщество последовать примеру США и признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом. Тема России прозвучала в его речи лишь в связи с «Северным потоком 2»: Майк Пенс заявил, что энергетическое сотрудничество Берлина с Москвой Вашингтону крайне не нравится. Ангела Меркель в ответ дала понять, что от российского газа - какое бы давление ни оказывали разные страны - Германия отказываться не намерена.

мюнхен анцлер Германии Ангела Меркель выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS/Andreas Gebert

- Все познаётся в сравнении: в этом году было значительно больше конструктива и меньше эмоций, чем в предыдущие годы, - заметил в разговоре с «Известиям» участвовавший в конференции глава Сбербанка Герман Греф. - Начиная с 2015 года, было очень «жарко», сейчас больше позитива.

Наш ответ

Сергей Лавров, который все два дня форума в Мюнхене был занят проведением многочисленных двусторонних встреч, посвятил свою речь бессмысленности конфронтации Евросоюза с Россией. Министр подчеркнул, что ЕС сам позволил втянуть себя в это противоборство и в итоге терпит многомиллиардные убытки от навязанных санкций.

- Решения, предусматривающие формирование общих пространств – от экономики и правосудия до науки и образования – были зафиксированы в соответствующих «дорожных картах» РФ – ЕС. А обязательства не укреплять свою безопасность за счет других – в одобренных на высшем уровне документах ОБСЕ и Совета Россия-НАТО, - напомнил Сергей Лавров.

Но на практике ЕС сделал выбор в пользу «натоцентричности» и логики «ведущий – ведомый», продолжил министр. Это и привело к тому, что единое пространство от Лиссабона до Владивостока так и не было построено, а общие для всех проблемы — от окончательного искоренения терроризма до обеспечения устойчивого экономического роста — «не получили адекватных ответов».

Впрочем, конец речи главы российской дипломатии получился миролюбивым: как и предыдущие ораторы, вроде Ангелы Меркель и члена Политбюро ЦК компартии Китая Яна Цзечи, он призвал решать все проблемы сообща.

мюнхен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS/Andreas Gebert

На итоговой конференции для российских журналистов Сергей Лавров и вовсе отметил, что большинство западных коллег, даже из числа тех, кто в публичном пространстве критикует Россию, при личном общении высказываются за скорейшую нормализацию отношений.

- Видимо, пока этого (нормализации) не произошло им как-то приходится руководствоваться этой круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского меньшинства, - продолжил министр. - Но мы терпеливо разъясняем нашу готовность возобновлять отношения на равноправной основе в той степени и с такой скоростью, в которой будет удобно нашим партнерам.

Мюнхенское закулисье

За все время российская делегация - самая многочисленная за все годы своего участия на Мюнхенской конференции - провела около двух десятков встреч. И даже поучаствовала в первом исключительно российском мероприятии на полях этой престижной международной конференции - Примаковских чтениях. Как рассказал «Известиям» директор ИМЭМО Федор Войтоловский, с идеей провести это мероприятие в столице Баварии выступил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, ежегодно участвующий в чтениях в Москве.

Впрочем, наибольший ажиотаж у журналистов вызвала двусторонняя встреча Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, ставшая завершающим штрихом поездки главы российской дипломатии в Мюнхен.

Переговоры двух министров были анонсированы еще в январе на московской встрече Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ, задавшимся целью продвинуться в решении территориальной проблемы с Россией за время своего правления. То есть - как можно скорее и желательно к летнему саммиту «двадцатки».

После ряда провокационных заявлений в начале года, создавших неверное представление о том, что передача Шикотана и Хабомои Японии дело почти решенное, Токио заметно смягчил тон высказываний по теме островов. Даже отмечаемый в стране 7 февраля День северных территорий, как японцы именуют Южные Курилы, обошелся без традиционных упоминаний «незаконно оккупированных» Россией островах, а на смену привычным лозунгам «Верните северные территории!» пришли умеренные призывы «Ищите скорейшего подписания японско-российского мирного договора!».

мюнхен Министр иностранных дел Японии Таро Коно на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Буквально за день до встречи с Сергеем Лавровым и Таро Коно появилась информация, что Токио якобы намерен предложить отмену краткосрочных виз для россиян.

Впрочем, как рассказал «Известиям» информированный российский диписточник, на полуторачасовой встрече тема визового режима вообще не поднималась. Стороны обсудили перспективы возобновления регулярного стратегического диалога (ближайший раунд пройдёт 2 апреля в Токио) и выход на регулярные встречи в формате «два плюс два» (подразумевается ежегодный диалог министров обороны и иностранных дел).

- Нам нужна площадка, где бы мы могли транслировать свои озабоченности и ставить перед японцами неудобные вопросы, прежде всего, о военном сотрудничестве с США. Если это будет носить регулярный характер, будет и эффект. А также ответы, нужные нам с точки зрения выстраивания нашей безопасности на Дальнем Востоке, - заметил дипломат.

Помимо ответов на эти вопросы, Москва по-прежнему ожидает от Токио признания итогов Второй Мировой войны и, соответственно, российского суверенитета над Южными Курилами. Судя по ремарке главы МИД РФ о том, что все будущие переговоры по мирному договору должны базироваться именно на безальтернативности этих принципов, Токио к этому пока не готов.