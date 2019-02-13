Мюнхенский узел: в столице Баварии постараются найти компромисс

Размеренная и по-немецки уютная баварская столица в эти дни становится центром мировой политики. Там открывается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности — 55-я по счету. Она пройдет с 15 по 17 февраля. В этом году, как говорят организаторы, ожидается еще больше статусных делегатов, чем в прошлом. А остроту в повестку дня форума добавляет конфликт Вашингтона и Москвы вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подробности — в материале «Известий».

От встреч в семейном кругу до мюнхенской речи

Мюнхенская конференция как особый формат появилась в 1963 году. Тогда круг участников был весьма ограничен — там присутствовали исключительно страны НАТО. Тон в повестке задавали США, поэтому современники нередко называли мероприятие «трансатлантическими встречами в семейном кругу».

Конференция Мюнхенская конференция, 1964 год Фото: commons.wikimedia.org/securityconference.de

После окончания холодной войны и распада СССР форум приобрел новый смысл. За стол переговоров были приглашены и новые игроки — Россия, Китай, Индия, Бразилия и другие. Одним из ярких исторических моментов конференции, бесспорно, стала знаменитая «мюнхенская речь» президента РФ Владимира Путина, произнесенная им в 2007 году. Именно тогда глава государства отчетливо обозначил неприемлемость для нашей страны навязывания однополярного миропорядка.

Тонкости французского этикета

Среди первых лиц нынешней встречи — хозяйка мероприятия Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Россию, как и все последние годы, представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Делегацию американских политиков будет возглавлять госсекретарь Майк Помпео.

Откроют конференцию министр обороны Германии, верная соратница Меркель Урсула фон дер Лейен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон. Это символический жест, призванный показать, что, несмотря на разногласия и тяжелый «развод» Британии с ЕС, отношения остаются цивилизованными, а идейные ценности — общими.

Конференция Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером Фото: REUTERS/Benoit Tessier

При этом накануне не обошлось без скандала — стало известно, что французского лидера Эммануэля Макрона не будет среди гостей. Он отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером, которое было задумано как одно из знаковых событий форума. А ведь совсем недавно Германия и Франция с помпой подписали обновленный договор о сотрудничестве, подразумевающий еще большую степень интеграции.

В СМИ появилась информация, что визит французского президента отменен из-за того, что внезапно Берлин и Париж заняли диаметрально противоположные позиции по «Северному потоку – 2». Правда, судя по всему, французский лидер слишком поспешил демонстрировать свою непреклонность, ибо спустя два дня Берлин и Париж всё же урегулировали спор и достигли компромисса — была предложена новая редакция документа, устраивающая обе стороны.

Прицел на ракеты

В качестве главных тем в Мюнхене планировалось обсуждать Brexit и угрозу роста праворадикальных настроений в Европе. Отдельная секция на полях форума отведена для участников возглавляемой США коалиции против ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Речь пойдет о перспективах вывода американских войск из САР.

Однако американский президент Дональд Трамп добавил еще больше остроты в повестку дня. 1 февраля США объявили о приостановке участия в ДРСМД с РФ с прицелом на полный выход из него через шесть месяцев. Теперь в ЕС всерьез опасаются эскалации гонки вооружений. В Европарламенте же этот шаг уже назвали «угрозой для Европы».

Позицию России по ДРСМД обозначил президент Владимир Путин: действия Москвы будут зеркальны действиям Вашингтона. В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что решение Трампа — это «проявление курса на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности», а сам документ стал «жертвой политики США».

Конференция Фото: Getty Images/NurPhoto/Alexander Pohl

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция изначально создавалась как дискуссионный клуб — никаких резолюций по ее итогам не принимают и международных протоколов не подписывают. Однако, похоже, в этом году организаторы решили превратить форум в «центр по спасению либерального миропорядка» и площадку, формулирующую долгосрочные тренды.

Так, в ежегодном мюнхенском докладе, публикуемом накануне встречи, эксперты призвали крупных союзников Америки «компенсировать отсутствие стабильного лидерства США». А также предрекли, что мировое развитие будет происходить под знаком растущего соперничества между Америкой, Китаем и Россией. При этом сам ЕС, как полагают аналитики, находится не в лучшей форме и из-за зависимости от США пока не готов стать полновесным актором в предстоящем противостоянии.

Как говорят в кулуарах, конференция будет проходить в достаточно напряженной атмосфере — накопилось слишком много сложных вопросов, а поиск их решений на деле оказывается еще сложнее. Накануне председатель мюнхенского форума, дипломат Вольфганг Ишингер публично констатировал, что «нынешний глобальный миропорядок рассыпается». Конечно, прорывных решений от встречи никто и не ждет, но тот факт, что диалог продолжается, позволяет думать, что какие-то компромиссы всё же будут найдены.