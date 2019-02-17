От эмоций к конструктиву: как прошел второй день конференции в Мюнхене

Потенциал взаимодействия России и Европы простаивает во многом из-за того, что ЕС дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с РФ. При этом стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна без нормализации отношений с Москвой, поскольку большинство проблем лучше решать сообща. Такую мысль попытался донести в своём выступлении на Мюнхенской конференции глава российского МИДа Сергей Лавров. Много о совместных усилиях в решении международных проблем говорили и другие участники 55-ой конференции. А тема России, в отличие от первого дня, даже отошла на второй план. Один из участников конференции глава Сбербанка Герман Греф заявил «Известиям», что в этом году в Мюнхене оказалось куда меньше эмоций и больше конструктива, чем раньше.

Сверочный формат

Утро субботы началось у Сергея Лаврова с делового завтрака в компании немецкого визави Хайко Мааса и трех десятков представителей бизнес-кругов Германии и России.

Как отметил открывший встречу предприниматель Алексей Мордашов, в России очень ценят интерес, который Германия и немецкий бизнес испытывают к РФ. Он отметил важность возобновления контактов на уровне ЕС и Евразийского экономического союза.

Формат встречи был скорее «сверочным» и не предполагал каких-то чётких договоренностей, однако участники в целом расценили ее позитивно.

- Договорились о большей координации между различными органами. Шаг за шагом сотрудничество продолжает развиваться, - заверил «Известия» глава Сбербанка Герман Греф.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, за весь минувший год торговля между Россией и Германией, невзирая на режим санкций, выросла на 8,4% и составила €61,9 млрд.

После разговора с бизнес-сообществом, Сергей Лавров провёл ещё целый ряд двусторонних встреч с суданским коллегой, президентом Молдавии Игорем Додоном (лидер этой страны принимает участие в Мюнхенской конференции впервые за 10 лет), сербским лидером Александром Вучичем и главами мининдел Того и Монголии.

Второй план

В главном зале в это время продолжались выступления лидеров стран. Если в первый день конференции Россия стала одной из центральных тем, и, конечно, не в самом лестном ключе, то во второй - она явно отошла на второй план, уступив место проблемам терроризма, сотрудничества в оборонной сфере, Брекситу и другим международным проблемам.

- Все познаётся в сравнении - в этом году было значительно больше конструктива и значительно меньше эмоций, чем в предыдущие годы. Начиная с 2015 года, было очень «жарко», сейчас больше позитива, - отметил Герман Греф.

Одна из главных спикеров конференции - канцлер Германии Ангела Меркель затронула Россию лишь по касательной. Расторжение ДРСМД она назвала «плохой новостью» для Европы, но отметила, что переговоры по разоружению должны вести не только РФ и США, но и Китай. А отвечая на вопрос представительницы Украины про «Северный поток - 2», по сути, дала понять, что какое бы давление ни оказывали разные страны от российского газа Германия отказываться не намерена. И даже осадила США, добивающихся отказа Берлина от энергетического сотрудничества с Москвой.

- Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный, — заявила канцлер.

Очевидно, российская тема наскучила и американцам. Вице-президент Майк Пенс, взявший слово после Меркель, в связи с Россией упомянул разве что недовольство «Северным потоком - 2». Дальше он перешёл к теме торговой войны с Китаем, проблеме денуклеаризации КНДР и угрозе со стороны Ирана.

Большую часть своего выступления при этом господин Пенс посвятил Венесуэле, повторив хорошо известную позицию Вашингтона о намерении добиваться ухода Николаса Мадуро и призвав другие страны вслед за США признать законным президентом Хуана Гуайдо.

Шанс все исправить

Уже днём, после выступления члена Политбюро КНР Яна Цзечи, слово взял Сергей Лавров. Общий тон его речи свёлся к тому, что в нынешней ситуации в отношениях Евросоюза и России виновата отнюдь не Москва, но шанс все исправить ещё есть.

Шеф российской дипломатии напомнил, что о важности самого широкого партнерства с РФ во имя стабильности и безопасности Европы говорили в прошлом сами европейские тяжеловесы - например, немецкий канцлер Гельмут Коль и французский президент Франсуа Миттеран. Сергей Лавров заметил: в конечном итоге Европа сделала в пользу «натоцентричности» и логики «ведущий – ведомый».

И чтобы не быть голословным привел конкретные примеры: нелегитимные бомбардировки Югославии, ее расчленение и одностороннее признание независимости Косово, поддержка вооруженного путча в Киеве, безоглядное расширение НАТО и размещение ПРО США в Европе, дискриминация российских депутатов в ПАСЕ.

– И это при том, что решения, предусматривающие формирование общих пространств – от экономики и правосудия до науки и образования – были зафиксированы в соответствующих «дорожных картах» РФ – ЕС. А обязательства не укреплять свою безопасность за счет других – в одобренных на высшем уровне документах ОБСЕ и Совета Россия-НАТО, - напомнил Сергей Лавров.

Ну а пока европейцы «дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок», РФ успешно выстраивала интеграцию с другими силами - прежде всего, Евразийского экономического союза, ставшего «неотъемлемой частью геополитического ландшафта».

- Думаю, что европейские партнеры только выиграют, если примут в ней (интеграции) участие. Выстраивание общего пространства от Лиссабона до Владивостока повысит конкурентоспособность всех его участников, особенно в свете усиливающегося эгоизма на мировых рынках, попыток навязывать всем и повсюду «правила игры» в обход норм ООН и ВТО, - заявил глава российского МИД.

Но закончил он на вполне примирительной ноте, предложив решать проблемы сообща, так как «без нормализации российско-есовских отношений стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна».

Чтения на выезде

Сразу после выступления на главной сцене Сергей Лавров отправился на Примаковские чтения. Их участниками стали, в частности, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, глава комитета по информационной политике Совфеда Алексей Пушков, послы Германии и Евросоюза в России и целый ряд экспертов. Как рассказал «Известиям» директор ИМЭМО Федор Войтоловский, идею провести круглый стол на полях Мюнхенской конференции выдвинул лично Вольфганг Ишингер, ежегодно посещающий Примаковские чтения в Москве.

- До этого никогда не было специального российского мероприятия на Мюнхенской конференции, - подчеркнул господин Войтоловский.

После Примаковских чтений глава российского МИДа отправился в отель Marriott: Сергея Лаврова уже поджидал Ян Цзечи.

Без японских прорывов

Завершающим штрихом поездки главы российской дипломатии в Мюнхен стала встреча с японским коллегой Таро Коно. Переговоры двух министров в Мюнхене были анонсированы еще в январе на встрече в Москве Владимира Путину с премьером Японии Синдзо Абэ, задавшимся целью во что бы то ни стало продвинуться в решении территориальной проблемы с Россией, пока он у власти.



После ряда провокационных заявлений в начале года, создающих неверное представление, что передача Шикотана и Хабомаи Японии - дело почти решенное, Токио несколько смягчил тон. Что примечательно, 7 февраля - День северных территорий (так японцы именуют южные Курилы), даже обошелся без традиционных упоминаний, что четыре острова «незаконно оккупированы» Россией. А на смену привычным лозунгам «Верните северные территории!» пришли умеренные призывы «Ищите скорейшего подписания японско-российского мирного договора!».



Буквально за день до встречи Сергея Лаврова и Таро Коно появилась информация, что Токио намерен предложить отмену краткосрочных виз для россиян. Но судя по комментариям главы МИД РФ, никаких прорывов по итогам полуторачасовой встречи предсказуемо не произошло. У России нет необходимости привязываться к искусственным срокам. Все переговоры, по словам министра, должны базироваться на безальтернативности признания японцами итогов Второй Мировой войны и российского суверенитета над Южными Курилами. Судя по всему, пока Токио к этому не готов.