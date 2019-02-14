Ракетная пауза: Чехия не будет размещать у себя РСМД

Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракеты после приостановки участия в ДРСМД США, а вслед за ними и России. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Минобороны центральноевропейской страны Ян Пейшек. Он опроверг информацию о возможном создании в Чехии военной базы — такие данные ранее появились в российских СМИ. Напротив, Прага надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к работе в рамках договора.

В минувшее воскресенье ряд российских средств массовой информации опубликовали новости, которые касались возможности развертывания вооружений США на территории Чехии после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Журналисты ссылались на главу Минобороны страны Любомира Метнара. Как пояснил «Известиям» пресс-секретарь военного ведомства Ян Пейшек, данная информация — это искажение части интервью министра, которое он дал чешским СМИ.

— Господин министр не исключил, что в НАТО (не только там, но, конечно, и в России) конец договора может вызвать дискуссию о том, как действовать дальше. Но это вовсе не означает, что на территории Чехии будет ракетная база. Любомир Метнар ничего подобного никогда не говорил и этот вопрос не обсуждается, — заявил «Известиям» официальный представитель Минобороны Чехии. — Выход США и России из ДРСМД не является хорошим решением. Мы надеемся, что Вашингтон и Москва вернутся к договору, возможно, в модифицированной версии.

Какое-либо дополнительное развертывание вооружения в европейских странах, включая Чехию будет контрпродуктивным шагом, заявил «Известиям» чешский депутат от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик.

— Это только создаст лишнее напряжение на международной арене. Россия ни для Чехии, ни для НАТО не является врагом. Надо понимать, что размещение ракетной базы вызовет сильное негодование со стороны большинства местного населения, — подчеркнул парламентарий. — Сейчас необходимо приступить к восстановлению доверия между Западом и Москвой. Между нашими странами существует множество сфер для сотрудничества. Это борьба и с терроризмом, и с распространением наркотиков и т.д.

Чешский политик напомнил, что Прага несколько лет назад отказалась от размещения у себя радара американской системы противоракетной обороны, который должен был находиться в Брдех (в рамках инфраструктуры НАТО в Европе). На такой шаг Чехия пошла из соображений безопасности и в связи с недовольством граждан страны.

На фоне прекращения действия ДРСМД можно ожидать сильного раскола среди стран-членов Североатлантического альянса, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, США заинтересованы в развертывании своего вооружения на территории европейских союзников. Государства, которые рьяно поддерживают внешнюю политику США, такие как Польша и страны Прибалтики, вполне могут согласиться с развертыванием американского вооружения на своей территории. Остальные европейские государства наверняка займут более взвешенную позицию и вряд ли согласятся стать площадкой для новых американских вооружений.

— У американцев задача простая — увеличить поставки своего вооружения. Однако все должны понимать, что развертывание новых ракет не только провоцирует дополнительную гонку вооружений, но и значительно повышает риски конфликта, — сказал он «Известиям». — Здравомыслящие европейские политики понимают, что размещение новой инфраструктуры не будет способствовать укреплению безопасности.

В соответствии с подписанным в 1987 году соглашением, Москва и Вашингтон отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности.

Однако США начали обвинять РФ в том, что она располагает новой ракетой 9М729, нарушающей условия договора. Москва назвала все претензии надуманными, а в январе российские Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подчеркнула, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению. Несмотря на это, США 2 февраля прекратили свои обязательства по договору РСМД и начали процесс выхода из него, который завершится через полгода. Россия отреагировала на этот шаг зеркально.