Запустили ротацию: «Единая Россия» взяла курс на обновление

Лидерство заключается не в обещании манны небесной, а в принятии ответственных, нужных стране решений. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в субботу на XVIII съезде «Единой России». В нем приняли участие 3,5 тыс. делегатов и гостей. По мнению главы государства, важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, который нельзя купить, а можно только заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей. Главными итоговыми решениями, принятыми на съезде, стали 40-процентная ротация Генсовета ЕР, грядущая выработка этических норм для членов партии и курс на более тесное общение с гражданами.

Не обещать манну небесную

Основными темами повестки съезда были кадровые вопросы, обсуждение и планирование задач на ближайшее будущее, а также изменение устава партии. На заседании обсуждались вопросы экономики, качества жизни россиян и другие актуальные проблемы.

— Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные, нужные стране решения, — сказал Владимир Путин. — Конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми; говорить, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время.

Без четкого понимания того, что и как делать, нечего и приходить во власть, добавил президент. По его мнению, формирование высших институтов власти в стране является важной задачей, вне зависимости от фамилий. При этом за каждой должна стоять конкретная программа действий.

— Это касается и президентского уровня, это касается правительственного, регионального, какого угодно — местного, муниципального, — указал глава государства.

путин Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент призвал членов «Единой России» работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров. Также важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия.

— Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, открытость. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними, чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов «Единой России». Могли свободно прийти к вам с любой проблемой, — пояснил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что представители «Единой России» есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве это порядочные, профессиональные люди. Однако «есть и такие, которые ведут себя неприлично».

— Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — на самом верхнем и самом нижнем, муниципальном, — заявил президент. — Потому что, во‑первых, это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это просто опускает всю партию ниже плинтуса.

Уроки кампании

Одним из вопросов, который обсудили делегаты съезда, стал общий имидж партии и налаживание эффективных коммуникаций с избирателями. Эта тема приобрела в «Единой России» особое звучание в контексте сентябрьских региональных выборов.

В целом партия признала их результаты успешными: она победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, с учетом одномандатников получив во всех регионах (кроме Республики Хакасия) большинство в парламентах.

На выборах в представительные органы власти в 10 из 12 административных центров партия одержала полную победу, а с учетом списков и одномандатников имеет контроль над всеми гордумами. Во время прямых выборов губернаторов, которые прошли в 22 субъектах, в 18 регионах они завершились в один тур.

Анализируя итоги избирательной кампании, в партии признали, что на снижение результата в некоторых случаях повлиял общий негативный информационный фон, связанный с изменением пенсионного законодательства. Но это не помешало «Единой России» получить в совокупности порядка 60% мандатов на выборах.

— Скажем прямо, что для «Единой России» 2018 год прошел напряженно. Хотя мы к кампании готовились неплохо и занимались ей достаточно долго, она оказалась одной из самых сложных для нашей партии. Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение, — отметил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. — В целом выборы 9 сентября, несмотря на крайне непростые условия для партии, были успешными.

медведев Председатель правительства РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев выступает на XVIII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Лишь в нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов. Во вторых турах в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, в Хакасии во втором туре участвовал лишь один кандидат — от КПРФ. Еще в одном регионе — Приморском крае — итоги второго тура голосования были отменены, 16 декабря там заново пройдут выборы.

— Не все одинаково подошли к проведению избирательной кампании — одинаково ответственно, я имею в виду. В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать и на которые, скажем прямо, рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах, — сказал Дмитрий Медведев. — Там партии предстоит вернуть доверие избирателей.

По словам председателя правительства, необходимые выводы по итогам этих выборов были сделаны. В пяти региональных отделениях партия провела ротацию, замену руководства, были приняты и другие необходимые в данном случае дисциплинарные меры.

— Чему должна нас научить вот эта кампания, научить партию? Урок первый, очевидный, но очень важный, я уже сегодня говорил об этом: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если мы не говорим с людьми, мы уже проиграли, — сказал председатель партии.

Второй урок: партии помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом, по словам Дмитрия Медведева, всегда была сила «Единой России». Третий урок: не надо ждать выборов, работать нужно каждый день.

"Моральный кодекс"

После нескольких неоднозначных высказываний некоторых членов партии о социально-экономических проблемах был поставлен вопрос о выработке свода этических норм для единороссов.

Устав партии обязывает ее членов не совершать действий, дискредитирующих «Единую Россию». Сейчас ЕР планирует обновить действующий устав, дополнив его преамбулой, в которой будут обозначены ценностные ориентиры членов и сторонников партии. Например, члены «Единой России» должны исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей.

Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.

— Каждый из кандидатов «Единой России» должен помнить: он говорит от имени партии, от лица тех миллионов избирателей, которые год за годом поддерживают нас на выборах. А поэтому наши кандидаты — они действительно должны быть самыми достойными, — заявил Дмитрий Медведев.

медведев Председатель правительства РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Председатель партии и правительства согласен с предложением внести в устав этические нормы для членов партии, их соблюдение — это забота об авторитете ЕР. Согласно своду правил, каждый член «Единой России» обязан относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций. Партийцы должны выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.

Ставка на имиджевое позиционирование, борьба с хамством и чванством не отменяют позиционирования программного, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Чтобы рейтинги партии пошли вверх, она должна иметь возможность показать социально-экономические успехи и достижения, которые были бы связаны с ее программой. Реализация интересов избирателей через государственную политику должна быть наглядна и очевидна, — отметил Константин Калачев. — Прямой диалог с избирателями предполагает наличие ответов на самые сложные и неприятные вопросы. В том числе проблеме неравенства, бедности, краткосрочных и среднесрочных перспектив.

Ближе к народу

С 26 ноября по 2 декабря «Единая Россия» проводила Всероссийскую неделю приема граждан, приуроченную к 17-летию партии. В ней участвовало около 2,6 тыс. отделений, Центральная общественная приемная в Москве и дополнительно было организовано более 30 тыс. площадок.

Приемы проводили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица регионов, муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие партийные эксперты. За 10 лет через этот институт о своих проблемах рассказали 7,7 млн человек.

— Мы очень дорожим мнением и доверием людей, и, безусловно, обратная связь исключительно важна. В рамках обновления партия должна стать более открытой, более прозрачной, для этого нужно создать механизмы обратной связи, оценки нашей с вами деятельности, — заявил Дмитрий Медведев.

мкдведев XVIII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Планируется составлять рейтинги эффективности депутатов, оценивать работу региональных отделений, поощрять первичные отделения, которые продвигают в регионах социально значимые проекты. Также «Единая Россия» намерена запустить мобильное приложение для общения граждан с депутатами.

Практическая ротация

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», съезд показал, что руководство «Единой России» отчетливо понимает: пенсионная реформа и социально-экономические сложности отразились на рейтинге партии. Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что именно это объясняет множество предложений, касающихся новых методов работы, которые были представлены на съезде.

— Анонсированные изменения не всегда продуманы в технологическом и идеологическом смысле. Тот же «этический кодекс» может либо парализовать работу партии за счет многочисленного количества жалоб, либо вызвать раздражение электората «Единой России» в том случае, если не будет реализовываться на практике, — считает эксперт. — Поэтому перед партией открыт вопрос, что она может сделать для увеличения доверия избирателей. И одними предложениями, прозвучавшими на съезде, ситуация не ограничится.

съезд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он также отметил, что повышение рейтинга «Единой России» становится сейчас для секретаря генерального совета партии Андрея Турчака основной задачей. По результатам ее решения Кремль будет оценивать его эффективность в качестве политического менеджера.

Дмитрий Медведев заявил на съезде, что партия нуждается в обновлении и развитии, необходим не популизм, а ответственный подход.

В этот же день «Единая Россия» провела ротацию своего генерального совета — коллегиального руководящего органа партии. Она составила 40%, при этом более трети его новых членов — секретари первичных и местных отделений партии. Из действующего состава генсовета выведено 68 человек, включено — 72, из них 21 человек представляет первичные отделения партии, четыре — местные. Численность генсовета составляет 170 человек.

Единая Россия осталась партией власти, она готова меняться и перезагружаться, отметил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Прошла не номенклатурная, а практическая кадровая ротация. Руководящие позиции распределялись не с точки зрения занимаемых должностей, а основываясь на компетенциях единороссов, — уточнил политолог.

По его словам, решения партии вытекают из идеологических посылов, которые были сделаны в майском указе президента, концепции прорывного развития. «Единая Россия» обязана стать локомотивом этих процессов, и у партии есть необходимый человеческий ресурс, чтобы активно участвовать в реализации нацпроектов.

Помимо этого, масштабный проект партийного обновления, в том числе и кадрового, связан с «вызовами времени», считает политолог Дмитрий Гусев. Непопулярные реформы всегда приводят к потере рейтинга, но «Единая Россия» смогла сохранить свои позиции и влияние, отметил эксперт.