Запустили ротацию: «Единая Россия» взяла курс на обновление
Лидерство заключается не в обещании манны небесной, а в принятии ответственных, нужных стране решений. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в субботу на XVIII съезде «Единой России». В нем приняли участие 3,5 тыс. делегатов и гостей. По мнению главы государства, важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, который нельзя купить, а можно только заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей. Главными итоговыми решениями, принятыми на съезде, стали 40-процентная ротация Генсовета ЕР, грядущая выработка этических норм для членов партии и курс на более тесное общение с гражданами.
Не обещать манну небесную
Основными темами повестки съезда были кадровые вопросы, обсуждение и планирование задач на ближайшее будущее, а также изменение устава партии. На заседании обсуждались вопросы экономики, качества жизни россиян и другие актуальные проблемы.
— Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные, нужные стране решения, — сказал Владимир Путин. — Конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми; говорить, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время.
Без четкого понимания того, что и как делать, нечего и приходить во власть, добавил президент. По его мнению, формирование высших институтов власти в стране является важной задачей, вне зависимости от фамилий. При этом за каждой должна стоять конкретная программа действий.
— Это касается и президентского уровня, это касается правительственного, регионального, какого угодно — местного, муниципального, — указал глава государства.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Президент призвал членов «Единой России» работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров. Также важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия.
— Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, открытость. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними, чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов «Единой России». Могли свободно прийти к вам с любой проблемой, — пояснил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что представители «Единой России» есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве это порядочные, профессиональные люди. Однако «есть и такие, которые ведут себя неприлично».
— Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — на самом верхнем и самом нижнем, муниципальном, — заявил президент. — Потому что, во‑первых, это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это просто опускает всю партию ниже плинтуса.
Уроки кампании
Одним из вопросов, который обсудили делегаты съезда, стал общий имидж партии и налаживание эффективных коммуникаций с избирателями. Эта тема приобрела в «Единой России» особое звучание в контексте сентябрьских региональных выборов.
В целом партия признала их результаты успешными: она победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, с учетом одномандатников получив во всех регионах (кроме Республики Хакасия) большинство в парламентах.
На выборах в представительные органы власти в 10 из 12 административных центров партия одержала полную победу, а с учетом списков и одномандатников имеет контроль над всеми гордумами. Во время прямых выборов губернаторов, которые прошли в 22 субъектах, в 18 регионах они завершились в один тур.
Анализируя итоги избирательной кампании, в партии признали, что на снижение результата в некоторых случаях повлиял общий негативный информационный фон, связанный с изменением пенсионного законодательства. Но это не помешало «Единой России» получить в совокупности порядка 60% мандатов на выборах.
— Скажем прямо, что для «Единой России» 2018 год прошел напряженно. Хотя мы к кампании готовились неплохо и занимались ей достаточно долго, она оказалась одной из самых сложных для нашей партии. Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение, — отметил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. — В целом выборы 9 сентября, несмотря на крайне непростые условия для партии, были успешными.
Председатель правительства РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев выступает на XVIII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Лишь в нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов. Во вторых турах в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, в Хакасии во втором туре участвовал лишь один кандидат — от КПРФ. Еще в одном регионе — Приморском крае — итоги второго тура голосования были отменены, 16 декабря там заново пройдут выборы.
— Не все одинаково подошли к проведению избирательной кампании — одинаково ответственно, я имею в виду. В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать и на которые, скажем прямо, рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах, — сказал Дмитрий Медведев. — Там партии предстоит вернуть доверие избирателей.
По словам председателя правительства, необходимые выводы по итогам этих выборов были сделаны. В пяти региональных отделениях партия провела ротацию, замену руководства, были приняты и другие необходимые в данном случае дисциплинарные меры.
— Чему должна нас научить вот эта кампания, научить партию? Урок первый, очевидный, но очень важный, я уже сегодня говорил об этом: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если мы не говорим с людьми, мы уже проиграли, — сказал председатель партии.
Второй урок: партии помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом, по словам Дмитрия Медведева, всегда была сила «Единой России». Третий урок: не надо ждать выборов, работать нужно каждый день.
"Моральный кодекс"
После нескольких неоднозначных высказываний некоторых членов партии о социально-экономических проблемах был поставлен вопрос о выработке свода этических норм для единороссов.
Устав партии обязывает ее членов не совершать действий, дискредитирующих «Единую Россию». Сейчас ЕР планирует обновить действующий устав, дополнив его преамбулой, в которой будут обозначены ценностные ориентиры членов и сторонников партии. Например, члены «Единой России» должны исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей.
Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.
— Каждый из кандидатов «Единой России» должен помнить: он говорит от имени партии, от лица тех миллионов избирателей, которые год за годом поддерживают нас на выборах. А поэтому наши кандидаты — они действительно должны быть самыми достойными, — заявил Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев
Председатель партии и правительства согласен с предложением внести в устав этические нормы для членов партии, их соблюдение — это забота об авторитете ЕР. Согласно своду правил, каждый член «Единой России» обязан относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций. Партийцы должны выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.
Ставка на имиджевое позиционирование, борьба с хамством и чванством не отменяют позиционирования программного, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
— Чтобы рейтинги партии пошли вверх, она должна иметь возможность показать социально-экономические успехи и достижения, которые были бы связаны с ее программой. Реализация интересов избирателей через государственную политику должна быть наглядна и очевидна, — отметил Константин Калачев. — Прямой диалог с избирателями предполагает наличие ответов на самые сложные и неприятные вопросы. В том числе проблеме неравенства, бедности, краткосрочных и среднесрочных перспектив.
Ближе к народу
С 26 ноября по 2 декабря «Единая Россия» проводила Всероссийскую неделю приема граждан, приуроченную к 17-летию партии. В ней участвовало около 2,6 тыс. отделений, Центральная общественная приемная в Москве и дополнительно было организовано более 30 тыс. площадок.
Приемы проводили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица регионов, муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие партийные эксперты. За 10 лет через этот институт о своих проблемах рассказали 7,7 млн человек.
— Мы очень дорожим мнением и доверием людей, и, безусловно, обратная связь исключительно важна. В рамках обновления партия должна стать более открытой, более прозрачной, для этого нужно создать механизмы обратной связи, оценки нашей с вами деятельности, — заявил Дмитрий Медведев.
XVIII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Планируется составлять рейтинги эффективности депутатов, оценивать работу региональных отделений, поощрять первичные отделения, которые продвигают в регионах социально значимые проекты. Также «Единая Россия» намерена запустить мобильное приложение для общения граждан с депутатами.
Практическая ротация
По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», съезд показал, что руководство «Единой России» отчетливо понимает: пенсионная реформа и социально-экономические сложности отразились на рейтинге партии. Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что именно это объясняет множество предложений, касающихся новых методов работы, которые были представлены на съезде.
— Анонсированные изменения не всегда продуманы в технологическом и идеологическом смысле. Тот же «этический кодекс» может либо парализовать работу партии за счет многочисленного количества жалоб, либо вызвать раздражение электората «Единой России» в том случае, если не будет реализовываться на практике, — считает эксперт. — Поэтому перед партией открыт вопрос, что она может сделать для увеличения доверия избирателей. И одними предложениями, прозвучавшими на съезде, ситуация не ограничится.
Он также отметил, что повышение рейтинга «Единой России» становится сейчас для секретаря генерального совета партии Андрея Турчака основной задачей. По результатам ее решения Кремль будет оценивать его эффективность в качестве политического менеджера.
Дмитрий Медведев заявил на съезде, что партия нуждается в обновлении и развитии, необходим не популизм, а ответственный подход.
В этот же день «Единая Россия» провела ротацию своего генерального совета — коллегиального руководящего органа партии. Она составила 40%, при этом более трети его новых членов — секретари первичных и местных отделений партии. Из действующего состава генсовета выведено 68 человек, включено — 72, из них 21 человек представляет первичные отделения партии, четыре — местные. Численность генсовета составляет 170 человек.
Единая Россия осталась партией власти, она готова меняться и перезагружаться, отметил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
— Прошла не номенклатурная, а практическая кадровая ротация. Руководящие позиции распределялись не с точки зрения занимаемых должностей, а основываясь на компетенциях единороссов, — уточнил политолог.
По его словам, решения партии вытекают из идеологических посылов, которые были сделаны в майском указе президента, концепции прорывного развития. «Единая Россия» обязана стать локомотивом этих процессов, и у партии есть необходимый человеческий ресурс, чтобы активно участвовать в реализации нацпроектов.
Помимо этого, масштабный проект партийного обновления, в том числе и кадрового, связан с «вызовами времени», считает политолог Дмитрий Гусев. Непопулярные реформы всегда приводят к потере рейтинга, но «Единая Россия» смогла сохранить свои позиции и влияние, отметил эксперт.