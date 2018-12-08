Путин рассказал о принципах лидерства «Единой России»

Кандидатам без четкой программы действий незачем приходить во власть. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что лидерство «Единой России» должно заключаться не в том, чтобы «обещать манну небесную». Оно, по его словам, в принятии ответственных и нужных стране решений, сообщает ТАСС.

Президент добавил, что мир сейчас находится в состоянии мощной, динамично развивающейся трансформации.

«Если мы вовремя не поймем, что делать и как, отстать можно навсегда», — заявил глава государства.

Ранее во время съезда председатель правительства Дмитрий Медведев вручил партийные билеты пятерым главам регионов. Членами «Единой России» стали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Премьер-министр отметил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает «Единая Россия», при этом среди них есть и члены партии, и беспартийные.

«И некоторые главы регионов, которые возглавили в этом году регионы, а некоторые и в предыдущий период, принимают решение о том, чтобы укрепить свое сотрудничество с партией, укрепить свои отношения, создать политический союз с «Единой Россией», — подчеркнул он.

18-й съезд «Единой России» стартовал 7 декабря в Москве. Он продлится два дня. Ожидается, что на съезде будут обозначены задачи на ближайший период, а также внесены изменения и дополнения в устав партии.

По итогам Единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября, «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах. Также за партией остался контроль во всех городских думах. На выборах губернатора представители «Единой России» победили в 22 регионах из 26.