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Медведев оценил реализуемые «Единой Россией» партийные проекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе съезда партии в субботу, 8 декабря, ознакомился с несколькими партийными проектами.

Для главы кабмина, в частности, провели презентацию Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Это проект, запущенный на базе института сторонников партии, он оказывает помощь в осуществлении предложений активистов, передает ТАСС.

По словам организаторов ЦПГИ, в работе центра уже 200 заявок со всей страны, в реализации некоторых из них уже удалось помочь.

Кроме того, Медведеву с помощью специального интерактивного приложения показали возможности работы в рамках партийных проектов, и рассказали о концепции и ходе реализации одного из них — «Чистая страна».

Председатель правительства позитивно оценил проекты «Единой России».

«Очень хорошо», — отметил Медведев.

18-й съезд «Единой России» стартовал 7 декабря в Москве. Он продлится два дня. Ожидается, что на съезде будут обозначены задачи на ближайший период, а также внесены изменения и дополнения в устав партии.

По итогам Единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября, «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах. Также за партией остался контроль во всех гордумах. На выборах губернатора представители «Единой России» победили в 22 регионах из 26.

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