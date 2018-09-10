Медведев оценил результаты «Единой России» на выборах в регионах
Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал достойным результат партии на выборах в единый день голосования.
«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации», — цитирует Медведева ТАСС.
Также премьер отметил успех кандидатов от партии, выдвинутых на должности высших руководителей, в том числе губернаторов.
Медведев подчеркнул, что побеждающие на выборах представители «Единой России» не должны расслабляться и забывать, что их предназначение состоит в служении стране и народу.
«Депутатские мандаты, как и полномочия высших должностных лиц субъектов Федерации, губернаторские полномочия даются для того, чтобы служить своей стране, служить народу нашей страны и решать те огромные задачи, которые стоят перед всеми нами», –– добавил премьер.
Кроме того, он выразил надежду, что действующие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одержат победу на выборах.
Согласно подсчитанным протоколам голосования Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с показателем почти в 70% голосов избирателей. Воробье также лидирует.
Ранее 10 сентября сообщалось, что иностранные наблюдатели отметили открытость выборов.