Медведев оценил результаты «Единой России» на выборах в регионах

Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал достойным результат партии на выборах в единый день голосования.

«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации», — цитирует Медведева ТАСС.

Также премьер отметил успех кандидатов от партии, выдвинутых на должности высших руководителей, в том числе губернаторов.

Медведев подчеркнул, что побеждающие на выборах представители «Единой России» не должны расслабляться и забывать, что их предназначение состоит в служении стране и народу.

«Депутатские мандаты, как и полномочия высших должностных лиц субъектов Федерации, губернаторские полномочия даются для того, чтобы служить своей стране, служить народу нашей страны и решать те огромные задачи, которые стоят перед всеми нами», –– добавил премьер.

Кроме того, он выразил надежду, что действующие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одержат победу на выборах.

Согласно подсчитанным протоколам голосования Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с показателем почти в 70% голосов избирателей. Воробье также лидирует.

Ранее 10 сентября сообщалось, что иностранные наблюдатели отметили открытость выборов.