Прямой эфир
Сюжет:

Медведев оценил результаты «Единой России» на выборах в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал достойным результат партии на выборах в единый день голосования.

«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации», — цитирует Медведева ТАСС.

Также премьер отметил успех кандидатов от партии, выдвинутых на должности высших руководителей, в том числе губернаторов.

Медведев подчеркнул, что побеждающие на выборах представители «Единой России» не должны расслабляться и забывать, что их предназначение состоит в служении стране и народу.

«Депутатские мандаты, как и полномочия высших должностных лиц субъектов Федерации, губернаторские полномочия даются для того, чтобы служить своей стране, служить народу нашей страны и решать те огромные задачи, которые стоят перед всеми нами», –– добавил премьер.

Кроме того, он выразил надежду, что действующие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одержат победу на выборах.

Согласно подсчитанным протоколам голосования Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с показателем почти в 70% голосов избирателей. Воробье также лидирует.

Ранее 10 сентября сообщалось, что иностранные наблюдатели отметили открытость выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24%
Собянин объявил о победе на выборах и рассказал о планах на новый срок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017