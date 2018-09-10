Собянин объявил о победе на выборах и рассказал о планах на новый срок

Сергей Собянин, лидирующий на выборах мэра Москвы с 69,78% голосов избирателей, объявил о своей победе и рассказал о главных приоритетах развития города на ближайшие пять лет.

«Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед. Кардинально улучшить общественный транспорт. Еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги. Раскрутить программу реновации», –– говорится в заявлении действующего градоначальника на сайте правительства Москвы.

Кроме того, Собянин сообщил о намерении повышать качество образования и поднимать уровень здравоохранения.

«Необходимо поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами», –– сказал мэр.

По данным ЦИК по итогам обработки 6,7% протоколов, Собянин лидирует на выборах столичного градоначальника с 69,78% голосов избирателей. Вторым становится кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,39%).

«Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», — добавил Собянин.

Выборы мэра столицы проходили в единый день голосования 9 сентября.



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