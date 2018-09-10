Иностранные наблюдатели отметили открытость выборов мэра Москвы

Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко, профессор Геттингенского университета (Германия) Петер Шульце и испанский политолог Педро Моуриньо положительно оценили организацию голосования на выборах мэра Москвы. Об этом сообщило АГН «Москва» после брифинга в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

«Мы посетили сегодня несколько избирательных участков и убедились в том, что процедура выборов транспарентна, прозрачна. И на самом деле мне хотелось бы вас поздравить с тем, что применяются столь совершенные технологии. У нас в Германии такого еще нет. Это вселяет надежду и доверие», — заметил Шульце.

Моуриньо присоединился к мнению немецкого коллеги.

Бьянко особо отметил возможность голосовать дома для тех, кто не может это сделать на участке.

6 сентября стало известно, что жители Москвы и Подмосковья в единый день голосования смогут подписаться на газету «Известия» и другие издания на избирательных участках. Сотрудники «Почты России» работали более чем в 300 местах голосования.