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В Хабаровском крае может состояться второй тур выборов губернатора

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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В Хабаровском крае возможно повторное голосование, поскольку пока ни один из кандидатов не набрал 50%. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» в воскресенье, 9 сентября, со ссылкой на ЦИК региона.

При обработанных почти 60% голосов глава края Вячеслав Шпорт с 35,37% голосов почти проигрывает ближайшему конкуренту Сергею Фургалу, за которого проголосовали 35,11% избирателей.

«Для победы в первом туре надо набрать более половины голосов. Иначе первый и второй номера будут соревноваться во втором туре. По закону второй тур назначается через две недели. То есть он должен будет пройти 23 сентября», — цитирует агентство заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

3 сентября на круглом столе «Каким и почему будут результаты единого дня голосования 2018?» аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман заявил, что на выборах губернаторов Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии теоретически возможен второй тур.

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