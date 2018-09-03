Социологи рассказали о явке в единый день голосования

Явка избирателей в предстоящий день голосования, 9 сентября, ожидается невысокой. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на круглом столе «Каким и почему будут результаты единого дня голосования 2018?».

В качестве причин Федоров назвал дату — «середина сентября — не лучшая дата для электоральной активности», а также «усталость после больших выборов» в марте.

«Главные выборы в этом году уже прошли в марте, и значительное число наших граждан не видят особой нужды идти и голосовать. Тем более, как показывают все социологические опросы, связь между голосованием на местных, региональных выборах и уровнем и качеством жизни самих граждан прослеживается с большим трудом», — сказал Федоров.

По прогнозам экспертов, меньше голосов, чем обычно, на предстоящих выборах в региональные парламенты получит и «Единая Россия». При этом она сохранит преимущество перед остальными партиями. Во всех регионах результаты партии должны оказаться выше 30%.

При этом социологи не зафиксировали значительной популярности оппозиционных сил даже на волне недовольства избирателей планируемым повышением пенсионного возраста. По мнению председателя правления фонда «Центр политических технологий» Бориса Макаренко, оппозиция в ходе избирательных кампаний оказалась неспособной использовать эту ситуацию.

На выборах губернаторов Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии теоретически возможен второй тур, заявил аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.

«Не на 100% предсказуемая ситуация во Владимирской области и Хабаровском крае. Судя по рейтингам, теоретически, хотя и маловероятно, не исключен второй тур», — сказал он в ходе круглого стола.

В единый день голосования, 9 сентября, в большинстве регионов России пройдут выборы различного уровня. В их числе довыборы семи депутатов Госдумы, выборы глав 26 регионов. В 17 регионах состоятся выборы в местные парламенты.