Андрей Воробьев лидирует на выборах губернатора Московской области. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«22,81% бюллетеней обработано на выборах губернатора Московской области. Воробьев Андрей Юрьевич, «Единая Россия» — 61,32%», — цитирует ее АГН «Москва».

После подсчета 51,7% голосов лидерство Воробьева укрепилось до 61,82%, добавили в ЦИК.

Кроме Воробьева на пост губернатора претендуют Борис Надеждин (партия «Партия Роста»), Константин Черемисов (Московское областное отделение КПРФ), Игорь Чистюхин ( «Справедливая Россия») и Лилия Белова (партия «Альянс Зеленых»), Кирилл Жигарев (ЛДПР).

9 сентября на выборах губернатора Подмосковья на МКС проголосовали российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.