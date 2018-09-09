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Два космонавта проголосовали на выборах губернатора Подмосковья на МКС

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, находящиеся сейчас на МКС, приняли участие в выборах губернатора Московской области в воскресенье, 9 сентября, передает «РИА Новости».

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«Два космонавта, которые находятся на МКС, обращались с заявлением в избирательную комиссию Московской области и проголосовали, когда зашли в зону действия спутника», — приводит агентство слова председателя Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной.

Свои голоса Артемьев и Прокопьев смогли отдать через доверенное лицо во время прямой связи с Землей, пролетая над территорией Вашингтона.

К 15:00 мск явка на выборы губернатора Московской области составила 23,38%, о чем сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина. По ее словам, «это чуть больше, чем было пять лет назад, когда к 15:00 проголосовали 21,86% избирателей».

Ранее стало известно, что действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в голосовании на выборах главы региона. Свой голос также отдала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В России в единый день голосования 9 сентября проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

3 сентября во Всероссийском центре изучения общественного мнения рассказали о прогнозируемой на выборы явке.

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