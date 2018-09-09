Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области

Кандидат от партии «Единая Россия» и действующий глава Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора региона. Об этом заявили в его штабе.

«В Московской области рекордное число участков — 4,25 тыс. Огромное количество людей задействованы в этой работе, очень добросовестно и ответственно к ней подходят. Выборы — это всегда важно, большая ответственность. Я надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей Подмосковья придут на участки, чтобы отдать свои голоса», — сказал Воробьев, чьи слова приводит ТАСС.

Уточняется, что он проголосовал на участке в Одинцовском районе вместе со своей семьей.

Выборы губернатора стартовали в Подмосковье в единый день голосования, 9 сентября. К выборам главы региона были организованы 4,2 тыс. избирательных участков, из них девять открылись в 6:00, остальные — в 8:00. Участки для голосования закроются в 20:00.