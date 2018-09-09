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Элла Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Московской области на одном из участков в Истринском районе.

Глава Центризбиркома посетила избирательный участок сразу после его открытия в 8:00. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости».

До этого Памфилова говорила журналистам, что, вероятнее всего, будет голосовать по месту жительства, отметив, что в настоящее время живет не в Москве. 

Ранее сообщалось, что москвичам предоставили возможность проголосовать на выборах мэра столицы в Подмосковье, чтобы жители могли не менять свои планы на выходные

В России в единый день голосования, 9 сентября, проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ. 

3 сентября во Всероссийском центре изучения общественного мнения рассказали о прогнозируемой на выборы явке.

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