В России стартовал единый день голосования

Утром 9 сентября, в единый день голосования, первые избирательные участки открылись на выборах губернатора на Чукотке.

Они начали работать в 08:00 по местному времени (23:00 мск 8 сентября).

Среди жителей Чукотки всегда регистрируется высокая явка. Так, в 2013 году проголосовать пришли 64,44%. Тогда по итогам выборов победил и вышел на свой второй срок в должности главы Чукотки Роман Копин, отмечает «РИА Новости».

В полночь по Москве избирательные участки открылись в Магаданской области (08:00). Там жители также выберут губернатора.

В этом году в единый день голосования состоятся прямые выборы глав 22 регионов России. В 17 регионах состоятся выборы в местные парламенты.

3 сентября во Всероссийском центре изучения общественного мнения рассказали о прогнозируемой на выборы явке.