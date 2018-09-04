Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

Генпрокуратура России направила корпорации Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории РФ. Об этом рассказал заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров.

По его словам, о вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. В этой связи Генпрокуратура вынесла соответствующее предостережение Google. Кроме Генпрокуратуры к корпорации обратился и российская ЦИК, обвинив ее в распространении призывов к участию в несогласованных митингах через свой поисковик.

«Вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы в нашей стране», — приводит слова члена ЦИК Александра Клюкина телеканал «Звезда».

В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google сервис YouTube в день выборов выступает «как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения». Как пишет НСН, Google ни на одно из писем не ответил. В РКН подчеркнули, что отсутствие «должной реакции» со стороны корпорации станет «прямым вмешательством во внутренние дела РФ».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил поисковик в выдаче преимущественно «плохих» новостей о нем.