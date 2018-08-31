Трамп назвал незаконным расследование дела о «вмешательстве РФ»

Американский лидер Дональд Трамп назвал незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России вмешательству в президентские выборы в США.

«Я считаю, что это незаконное расследование», — подчеркнул Трамп в интервью Bloomberg. Он добавил, что «никогда не должно было быть [назначено] никакого спецпрокурора».

Трамп напомнил, что с самого начала он не вмешивался в ход расследования, однако ситуация может измениться. При этом президент США ушел от ответа на вопрос, будет ли он давать показания спецпрокурору по данному делу.

Расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США началось после победы Трампа на выборах в 2016 году. Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.